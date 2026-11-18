Ogni volta sembra che sia arrivato il momento di voltare pagina. Dopo un fallimento, dopo una delusione, dopo l’ennesima occasione mancata, torna puntuale la stessa parola: rivoluzione. Eppure, passano i giorni, cambiano i volti, si alternano i protagonisti, ma qualcosa sembra rimanere sempre uguale.

Questa volta, però, non voglio soffermarmi sui risultati della Nations League, né sui singoli protagonisti: non è un articolo su Malagò o su Mancini. Vorrei provare a guardare più lontano, a mettere insieme i tasselli di quanto è accaduto negli ultimi anni e a individuare il filo conduttore di una storia che sembra ripetersi. Perché, forse, il vero problema del calcio italiano non è l’assenza di una rivoluzione, ma il suo continuo essere sostituita da una re-azione.

Perché non la rivoluzione?

A seguito dei fallimenti, di norma siamo abituati a dire che ci sarà la rivoluzione, invocata ogni volta dopo un playoff andato male. Il giorno dopo, la frase più ripetuta era: ci deve essere la rivoluzione. Questo sembrava il nostro imperativo categorico, ma della rivoluzione non si è mai vista traccia, come uno spettro che si aggira per l’Italia, ma mai e poi mai arriverà: lo spettro del cambiamento vero e proprio.

Qual è la nostra soluzione?

La re-azione, poiché, pian piano, invece di cambiare la struttura, modifichiamo la sovrastruttura: cambiamo degli elementi in superficie, mentre il resto permane uguale. Da una certa prospettiva, è il cambiare per non cambiare mai. Da una parte siamo nel limbo di gattopardiana memoria: «Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». Noi decidiamo di cambiare i personaggi, non il leitmotiv, poiché reagiamo con nuovi volti, a cui è affidata la responsabilità.

È una soluzione che può portare a risultati?

Può essere che possa portare a ottenere dei risultati, ma difficilmente a costruire un movimento. Ci basiamo sul carisma e sulle capacità di qualche singola persona, senza pensare a progettare qualcosa che possa funzionare senza i protagonisti. Preferiamo affidarci a presunti o ipotetici saggi piuttosto che al sistema, a un individualismo invece che a un organismo. Se l’individuo riesce, si ottengono i risultati; se però sbaglia qualcosa, è sempre la sua responsabilità: è lui a pagare, mentre il sistema non progettato rimane saldamente in piedi, senza mai essere toccato. Si trova il colpevole, si cerca la famosa strega che viene mandata al metaforico patibolo, ma come segno di restaurazione: una volta eliminata, si ritornerà a compiere le medesime operazioni.

Il discorso non vale solo per il calcio:

Lo sport, in piccolo, riproduce una tendenza nel nostro Paese che spesso evita tutto quello che può essere radicale, per concentrarsi su piccole modifiche e cambi di volti principali, sperando di sistemare i danni peggiori in questo modo e continuare a sopravvivere senza rischiare né di vivere né di morire.

Alla rivoluzione sono connotati il rischio ma anche la speranza, il «so di non sapere». Come ha ben spiegato il professor Carlo Scilironi, non conoscendo ciò che verrà, non possiamo sapere quale sarà il futuro. È proprio in questa impossibilità di prevedere ciò che accadrà che si apre lo spazio della speranza, di qualcosa che non è ancora dato e che, proprio per questo, può essere diverso da ciò che conosciamo. In ciò è connotata anche la vita umana. Invece, se si preferisce la reazione, non agiamo prima, ma solo dopo e solo in modo da rischiare il meno possibile. Così, sebbene non si rischi di crollare, non si ha nemmeno la speranza di qualcosa di imprevedibile, ancorati all’eterno ritorno dell’uguale, capeggiato da volti sempre nuovi ma con la stessa identica struttura.

Qual è il senso di fondo?

Abituati a essere i migliori improvvisatori e abili artigiani che sanno mettere le pezze, ci dimentichiamo spesso che, a volte, tali caratteristiche non bastano. Spesso serve un’organizzazione sistematica, vera e progettuale: non si può pensare che basti un’intuizione per saltare le tappe, o almeno non sempre. Dopo tre grandi fallimenti, forse è giunto il momento di dimenticare tutto quello che si è fatto per un secolo e cercare la vera rivoluzione. Non più una re-azione che, sebbene possa dare risultati immediati, difficilmente potrà cambiare la situazione nei decenni. Dopo Malagò, Mancini e Baldini, uomini di qualche cambiamento superficiale, si rischia che i successori ritornino al passato, senza proseguire lungo una linea tracciata che non è di sistema, ma di personaggi.

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