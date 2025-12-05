Cronaca LIVE: Il sorteggio dei Mondiali 2026

Seguici su

18:48 – Salgono sul palco i presidenti di USA (di nuovo) e Messico, oltre al primo ministro canadese

18:41 – Roberto Carlos: «Essere campione del mondo è la massima ambizione per un calciatore: sai di aver reso orgoglioso tutto il tuo popolo»

18:40 – Il CT argentino Scaloni ha riconsegnato la Coppa del Mondo

18:36 – Trump: «Questo è uno dei più grandi onori della mia vita. Abbiamo terminato o scongiurato  tante guerre prima che iniziassero. Conosco Gianni Infantino da tempo, questo è un bell’omaggio al gioco del calcio. I numeri vanno oltre ogni aspettativa. Voglio ringraziare la mia famiglia e credo che ci sarà un evento mai visto: abbiamo relazioni eccezionali con il Canada e abbiamo lavorato a stretto contatto col Messico. La nostra amicizia è eccellente. Vorrei poi ringraziare anche tutti voi: in un anno il mondo è diventato un posto più sicuro».

18:32 – Infantino elogia Trump con una medaglia, una coppa dorata e un certificato per il suo contributo per la pace nel mondo

18:23 – L’inno della competizione sarà “Desire” di Robbie Williams e Nicole Scherzinger

18:18 – Infantino, nel discorso di apertura, ha descritto l’evento come il Mondiale più grande di sempre, ringraziando i presidenti delle nazioni ospitanti e complimentandosi specialmente con gli USA per i tanti eventi di successo che avranno luogo da ora all’estate
18:12 – Sale sul palco Gianni Infantino
18.03 – È in corso l’esibizione di Andrea Bocelli, che sta aprendo le danze da Washington DC.

A partire dalle 18 (12 americane), inizierà il sorteggio della nuova Coppa del Mondo.

Le fasce del sorteggio

Fascia 1
Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania, USA, Messico, Canada.
Fascia 2
Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.
Fascia 3
Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

Riccardo Orsolini con la maglia dell'Italia giocherà ai playoff mondiali (© Bologna FC 1909)

Fascia 4
Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Play-off Uefa A (potrebbe essere l’Italia),  Uefa B, Uefa C, Uefa D, Play-off Fifa 1, Fifa 2.

