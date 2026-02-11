Mondiale 2026, la situazione dei diritti TV

Mancano ormai pochi mesi all’inizio del Mondiale “United 2026”, l’Italia deve ancora sapere se potrà parteciparvi, ma nel frattempo la FIFA sta vendendo i diritti TV. Paese per Paese la confederazione del calcio sta valutando le offerte.

Non c’è da temere, per quanto riguarda le eventuali partite della Nazionale azzurra, i diritti TV sono “blindati” da una legge e le gare andranno sempre e comune in chiaro, sulla Rai a prescindere da chi si aggiudicherà quelli di tutto il torneo. La “battaglia” semmai sarà sul resto delle partite che, col nuovo format mondiale a 48 squadre, saranno addirittura 104.

Ecco chi mostrerà il Mondiale 2026 in Italia

L’assegnazione dei diritti TV complessivi del Mondiale 2026, cosiddetto “United 2026”, ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico, avverrà nelle prossime settimane. L’ufficialità dovrebbe arrivare già prima dei playoff di marzo che decideranno il destino degli Azzurri.

Nel frattempo, sembra stringersi sempre di più il legame tra DAZN e la FIFA. Infatti, dopo aver trasmesso in maniera completamente gratuita il Mondiale per club in estate, il broadcaster di origine inglese sarebbe pronto a trasmettere anche il Mondiale 2026 (in questo caso a pagamento). Almeno in Italia. Sarebbe proprio quella del broadcaster detentore dei diritti della Serie A ad aver fatto l’offerta più convincente. Niente Sky, niente Mediaset e niente Rai come nelle ultime tre edizioni.

Per la Rai solo una selezione di gare

Il Mondiale “United 2026” comunque dovrebbe vedersi anche in chiaro. Almeno per una selezione di gare. La Rai infatti dovrebbe assicurarsi come già accaduto in passato anche per gli Europei una selezione di partite, circa una per giorno.

Da questa selezione dovrebbero comunque rimanere fuori quelle dell’Italia. Perciò, anche per il Mondiale “United 2026” bisognerà munirsi di abbonamento online e pagare DAZN. Tutto sommato, salvo sorprese, per chi già guarda la Serie A sull’applicazione del broadcaster online, cambierà poco: basterà allungare il proprio abbonamento senza interromperlo in estate.

