Notti magiche rossoblu

Abbiamo visto tutti i risultati del sorteggio dei Mondiali, che avete avuto modo di seguire, se non potevate accendere il televisore, sul nostro sito con un’ampia diretta testuale. A gironi fatti, ci siamo tutti soffermati sul percorso dell’Italia nel torneo che, in caso di qualificazione, sarebbe tutt’altro che proibitivo. Inutile negarlo, con un girone così, un’occasione tale è uno stimolo enorme per fare bene a marzo. Però in pochi, da tifosi rossoblu, hanno osservato attentamente dove sono finiti i calciatori del Bologna che si sono qualificati. Perché un trofeo come la Coppa del Mondo si sogna tutte le notti da bambini e potrebbe essere un grande stimolo nelle menti di tutti. Anche per dare di più col proprio club per mettersi in mostra.

Terra promessa

Partendo dalla difesa, Heggem e Lucumi avranno l’onore di poter affrontare due fenomenali attaccanti. Mbappè per il norvegese e CR7 per il colombiano saranno due ossi duri da fermare, oltre a rappresentare un punto formativo importante e una grande emozione. In mediana, invece, El Azzouzi (in prestito ma comunque del Bologna) e Ferguson dovranno convincere i propri CT in un ruolo trafficatissimo. Freuler, poi, potrebbe affrontare l’Italia di nuovo, dopo averla estromessa da Euro 2024. E, con lui, ci saranno gli amatissimi ex Aebischer e Ndoye.

Sarà poi tempo di scontri fratricidi, come Ghana-Croazia (Sulemana contro Moro) o Polonia-Svezia (Skorupski-Holm), che dovranno passare l’una sul cadavere dell’altra per qualificarsi. Sullo sfondo, ai playoff, ci sarà anche Vitik che, dopo essersi ripreso dall’infortunio, dovrà guidare il

suo popolo verso il sogno americano.

Fonte: il Resto del Carlino, Marcello Giordano

