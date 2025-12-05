I gironi del nuovo Mondiale

Al termine di una lunga cerimonia, durata più di due ore, sono stati estratti i gironi del Mondiale. All’Italia è andata egregiamente: se dovesse qualificarsi finirebbe nel girone B con Svizzera, Qatar e Canada, andando a giocare proprio nel paese ospitante.

A– Messico, Sudafrica, Corea del Sud, UEFA D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)

B- Canada, UEFA A (Italia/Bosnia/Galles/Irlanda del Nord), Qatar, Svizzera

C-Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

D– USA, Paraguay, Australia, UEFA C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

E– Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador

F– Olanda, Giappone, UEFA B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania), Tunisia

G– Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

H– Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

I– Francia, Senegal, FIFA B (Bolivia/Suriname/Iraq), Norvegia

J– Argentina, Algeria, Austria, Giordania

K– Portogallo, FIFA A (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo), Uzbekistan, Colombia

L– Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook