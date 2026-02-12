Sorteggi ferrei di Nations League: l’Italia pesca Francia e Belgio

Non saranno i più acclamati, specialmente a un mese dai playoff mondiali, ma oggi sono stati sorteggiati i gironi della UEFA Nations League. Partendo dalla buone notizie, ci sarà la prima storica in Lega C per i cugini di San Marino, finiti nel gruppo 1 con Bielorussia, Albania e l’ostica Finlandia. Ma, come già sapevamo grazie a un’intervista esclusiva, quest’esperienza sarà comunque una festa per il popolo del Titano. E l’Italia?

Un sorteggio di ferro

Gli azzurri, prima formazione della seconda urna, non sono stati particolarmente fortunati. Se è vero che l’Italia non affornterà l’Inghilterra dalla terza serie o la Spagna dalla prima, va anche detto che in questo momento misurarsi con i francesi non è un’impresa da poco. Essendo un trofeo dal valore inferiore al solito, però, possiamo prendere lo spunto migliore: il banco di prova ci farà capire il reale livello della nostra selezione.

I sorteggi: Lega A

Gruppo A1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

A3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

A4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo B1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

B2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

B3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo

B4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia

Lega C

Gruppo C1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

C2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra (playoff da giocare)

C3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta (playoff da giocare)

Lega D

D1: Gibilterra o Lettonia (perdente del playoff da giocare, Malta o Lussemburgo (perdente del playoff da giocare), Andorra

D2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

