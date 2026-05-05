Gli stadi dei Mondiali – Episodio 3: Stadio Azteca

Il terzo stadio che ci accompagna nell’avvicinamento ai prossimi mondiali di calcio è un’autentica istituzione. Oltre ad essere l’impianto ad aver ospitato più gare della competizione, tra pochi mesi diventerà l’unico ad aver tenuto tre diverse edizioni. Sfide leggendarie, come l’epica “Partita del secolo”, atmosfere indimenticabili e la nascita della “Ola” hanno contraddistinto Città del Messico: ogni match in questo stadio diventa una vera bolgia infernale.

La città

Anche se i biglietti del torneo partono da 900€, Città del Messico offre un prezzo della vita decisamente inferiore rispetto alle location americane. La capitale latina offre scorci tra l’antico e il moderno e un attivo fermento culturale, con quartieri vivaci e musei d’arte e cultura azteca. Le temperature dovrebbero viaggiare attorno ai 28°C, con precipitazioni frequenti e umidità persistente.

La posizione

Situato vicino al golf club e al museo della scienza, lo stadio Azteca si trova a due passi dall’omonima stazione nel quartiere di Sta. Ursula Coapa. È nel Sud della capitale, ma risulta facilmente raggiungibile tramite metro e Tren Ligero in circa un’ora e un quarto dall’aeroporto cittadino.

La storia

Edificato a partire dal 1963 e inaugurato nel 1966, l’Azteca è sorto per ospitare le gare dei Giochi Olimpici. Alla fine, il grande evento che lo ha consacrato è stato proprio il Mondiale di calcio del 1970, edizione nella quale ha ospitato la finale vinta dal Brasile di Pelé. Utilizzato in Liga MX da Cruz Azul e Club America, ha poi tenuto la Coppa del Mondo 1986 e la Confederations Cup del 1999.

Per quanto riguarda i concerti, artisti di fama mondiale si sono esibiti nel monumentale impianto messicano. Da Michael Jackson agli U2, dai Queen a Elton John, record di presenze si sono consumati sul prato del Templo.

I dettagli dell’impianto

El Coloso è un autentico prodigio infrastrutturale. Nella sua forma ellittica, ha 87.500 posti a sedere e, servendosi del prato, può arrivare a una capienza pari a 600.000 persone. Goal line Technology e VAR sono regolamente implementati, assieme a due maxischermi e un impianto di luci invidiabili.

Il parcheggio ha quasi 5.000 posti auto, mentre i servizi per le carrozzine sono modernissimi. Insomma, ora non ci resta che seguire le tre gare ai gironi, il sedicesimo e l’ottavo previsti, pur senza l’entusiasmo che gli azzurri ci avrebbero regalato.

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