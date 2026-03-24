A pochissimi giorni dai playoff europei, che decideranno se l’Italia potrà entrare nel girone B della prossima Coppa del Mondo, iniziamo il nostro viaggio itinerante per il Nord America. Ciascuna delle tre nazioni ospitanti (Canada, USA, Messico), ha infatti messo a punto una serie di stadi, che esamineremo uno alla volta. Partendo oggi, la prima puntata si soffermerà sul campo dove gli azzurri, in caso di qualificazione, esordirebbero nei Mondiali 2026. Pronti, partenza via.

La fortezza del Canada

A Toronto dal 2007 sorge il BMO Fields, impianto dedicato a più sport (soccer, lacrosse e football canadese) e che, per la prima volta nella sua storia, ospiterà la Coppa del Mondo di calcio. Di proprietà comunale, proprio come spesso accade in Italia, è la sede del Toronto FC, squadra nella quale hanno militato anche Insigne e il nostro Bernardeschi, ed ha una capienza, rispetto a molti altri impianti, relativamente bassa. Saranno infatti meno di 22.000 i posti dedicati ai tifosi, che potrebbero pure essere azzurri. Infatti, oltre al primo match del Canada (vs qualificata), l’impianto ospiterà ben quattro sfide della fase a girone. I Mondiali, però, qui finiranno molto presto: dopo i sedicesimi di finale lo stadio chiuderà i battenti per prepararsi alla stagione di MLS.

Uno stadio tutto da scoprire

Per il pubblico europeo, questo è uno degli stadi che rappresentano più incognite. Se parecchi impianti, tra Messico e USA, si sono già visti in Mondiali precedenti o altre manifestazioni, il BMO fa eccezione. Sul suo prato, difatti, è stato giocato soltanto un Mondiale U-20 (2007), una MLS Cup (2010) e un All-Star Game (2008). Nel mondo dello spettacolo, invece, gli unici a esibirsi nel Field sono stati i Genesis: la band di Peter Gabriel ha tenuto una delle sue date poco dopo l’inaugurazione.

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