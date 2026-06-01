Gli Stadi dei Mondiali – Episodio 6: Kansas City Stadium

Continua il nostro tour nordamericano all’insegna del grande calcio, e lo fa in grande stile. Tra gli stadi dei Mondiali, infatti, passa in sordina il nome di un impianto che è presente nei Guinness World Records. Il suo nome? Kansas City Stadium, casa dei Chiefs e impianto all’aperto più rumoroso sulla faccia della terra.

La città delle fontane

Kansas City è un comune del Missouri da quasi mezzo milione di abitanti e famoso per le sue fontane, seconde per numero solo a quelle di Roma. Il clima è continentale umido, con quattro stagioni ben diverse e un’estate asfissiante e piovosa.

Insomma, giocare a calcio non sarà semplicissimo, eppure la FIFA l’ha designata come sede di sei incontri, tra cui un quarto di finale. I prezzi, neanche a dirlo, partono da ben oltre 400 dollari americani, una cifra altissima per una città tanto afosa.

La posizione dello stadio

Situato in una posizione centrale rispetto alla città, l’impianto dispone di numerosi parcheggi e un invidiabile collegamento con la 435 Street cittadina. Tra Raytown e Sugar Creek, è situato nella sponda meridionale del fiume Missouri.

La storia

Completato nel 1972 in seguito ad un investimento da 43 milioni di dollari, l’Arrowhead nasce come stadio di football e casa dei Chiefs. Nello stesso anno fu registrato il record di presenze ad una gara per la franchigia del Missouri con oltre 82.000 spettatori paganti. Numeri folli e inimitabili: in seguito dell’ultima ristrutturazione del 2010, i posti a sedere sono diventati “appena” 72.000.

Nel 2014, infine, fu riscritta la storia dello stato del Missouri. Con 142,2 decibel, qui fu registrato il rumore più forte della storia dello sport all’aperto. Per intenderci, un aereo in fase di decollo emette un suono di intensità appena superiore agli 80 dB.

L’impianto

Lo stadio, che poi fu utilizzato anche dai KC Wizards di MLS – la prima lega calcistica a stelle e strisce – è da ormai venti anni ad uso esclusivo del football. L’attesa è tanta, anche perché nessun lavoro imponente verrà compiuto nei prossimi mesi e, in generale, l’impianto è intatto dal 2010.

A seguito di una spesa da quasi 400 milioni risalente a pochi anni fa, questa poterebbe sembrare una scelta naturale. Eppure, i Chiefs hanno già dichiarato di voler abbandonare l’Arrowhead: questa sarà a tutti gli effetti una delle Last Dances per una delle strutture più storiche della manifestazione.

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