Primi verdetti in Serie A: ufficiale la retrocessione di Pisa e Verona

Il primo, vero scossone nella lotta salvezza di Serie A è arrivato con forza nella serata del primo maggio. Il successo esterno del Lecce sul campo del Pisa (2-1 maturato in Toscana), ha condannato Pisa e Hellas Verona alla retrocessione. Un risultato che pesa come un macigno, soprattutto per il Verona, che scende in campo solo virtualmente ma paga definitivamente una stagione complicata.

Pisa-Lecce – Equilibrio e tensione

Il match tra Pisa e Lecce si presentava come uno snodo decisivo e, forse proprio per questo, il primo tempo ha vissuto di ritmi bassi e grande prudenza. Le due squadre hanno faticato a costruire occasioni nitide, più preoccupate di non sbagliare che di colpire. Il Lecce ha provato a rompere l’equilibrio in avvio, con un tentativo dalla distanza neutralizzato senza problemi. Dall’altra parte, il Pisa ha avuto una chance importante con Stojilković, incapace però di concretizzare davanti alla porta. Episodi isolati in una prima frazione segnata da errori tecnici e timori evidenti.

La svolta nella ripresa

Al rientro dagli spogliatoi, la partita cambia volto. Il Pisa prova ad alzare il ritmo, ma è il Lecce a trovare il vantaggio con un’azione ben costruita: Cheddira protegge il pallone e serve Banda, che con freddezza batte il portiere avversario. Il pareggio arriva poco dopo, con una conclusione precisa che sorprende la difesa salentina. Un gol che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara, ma il Lecce dimostra maturità e reagisce senza scomporsi. L’episodio decisivo arriva a metà ripresa: contropiede fulmineo, cavalcata palla al piede e assist perfetto per Cheddira, che non sbaglia. È il gol che indirizza definitivamente la partita e, di fatto, anche il destino della stagione.

Classifica e scenari

Grazie a questa vittoria, il Lecce sale a quota 32 punti, portandosi momentaneamente a +4 sulla Cremonese, impegnata nel prossimo turno contro la Lazio. Un margine importante, ma non ancora definitivo. La corsa salvezza resta aperta, ma il colpo messo a segno dai salentini potrebbe essere decisivo. Ora la pressione si sposta sulle dirette concorrenti, chiamate a rispondere per restare in scia.

Il crollo di Verona e Pisa: numeri e difficoltà

Se per il Lecce è festa, per Verona e Pisa è tempo di bilanci piuttosto amari. La retrocessione degli scaligeri è il risultato di una stagione segnata da problemi evidenti, soprattutto in fase offensiva. Con appena 23 gol realizzati, il Verona ha fatto registrare il peggior attacco del campionato. A questo si aggiunge una difesa fragile, tra le più battute della categoria, e una lunga serie di infortuni che ha impedito continuità nelle scelte tecniche. Il Pisa, invece, chiude il proprio campionato all’ultimo posto, con numeri altrettanto negativi e poche soddisfazioni.

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