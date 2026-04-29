Serie A, ultima in Europa per reti segnate: il quadro del Bologna

La prima semifinale di Champions League tra Psg e Bayern ha regalato una notte di grande spettacolo agli amanti del calcio. Tanti e belli i gol segnati ieri al Parc des Princes dai vari Kvaratskhelia e Dembélé, al punto da suscitare una domanda: in Italia si segna come nel resto d’Europa?

La risposta è no. Anzi, la Serie A è il campionato in cui si segna meno nelle prime 20 competizioni europee. Secondo i dati raccolti da Kickest, il massimo campionato italiano è inferiore addirittura alle seconde divisioni dei top 5 campionati, tra cui la stessa Serie B.

Serie A, i numeri preoccupano

Tra i primi 12 campionati europei per ranking UEFA, le seconde divisioni dei top 5 campionati e le tre competizioni UEFA per club (Champions, Europa e Conference League), la Serie A è ultima per gol a partita. Con una media di un gol ogni 37 minuti, si posiziona ventesima dietro anche alla Serie B, sedicesima con un gol ogni 35 minuti, meglio persino della Conference League.

La classifica è guidata dalla Champions League con un gol ogni 26 minuti, uno in più a partita rispetto alla Serie A. Completano il podio Bundesliga e Eredivisie con una rete ogni 28 minuti.

Il minimo storico

Il tema non è riducibile alla qualità offensiva o difensiva. Nemmeno le peggiori delle difese italiane concedono gol a sufficienza per risalire dal fondo della classifica: ne è prova che in questa stagione il 54% delle partite di Serie A si sono concluse con almeno una delle due formazioni a secco di reti.

Nella pratica, una partita su due vede una tifoseria lasciare lo stadio senza aver mai esultato. Una percentuale significativa, soprattutto se si pensa che è la più alta dalla stagione 2004/05, ovvero da quando la Serie A è tornata a 20 squadre. Non solo peggio degli altri, ma anche delle sue versioni precedenti.

Il quadro del Bologna in Serie A

Nelle ultime due partite, anche il Bologna ha contribuito all’aumento di questa percentuale in Serie A perdendo per 2-0 contro Juventus e Roma. Allargando il campo, nelle ultime tre partite tra Serie A ed Europa League, i rossoblù hanno incassato ben 8 reti, ma nell’intero girone di ritorno, ad oggi, ne hanno segnate soltanto 14, meglio solo di Parma, Pisa, Lecce, Cremonese e Verona.

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