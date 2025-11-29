Radio Arvedi: quattro passi avanti

Il tempo di godersi la vittoria contro il Salisburgo c’è, ma è pochissimo. Così, a neanche quarantotto ore dalla sfida contro gli austriaci, i rossoblu stanno già pensando a lunedì sera, quando al Dall’Ara arriverà la Cremonese. I grigiorossi hanno avuto più tempo per preparare il match, è vero, ma il Bologna sa di dover mantenere il ritmo per tenersi aggrappato alle zone alte. Come avrà sfruttato la squadra di Nicola i quattro giorni di vantaggio su Italiano?

Assenti e dubbi

Come di consueto, apriamo la radio con l’analisi di indisponibili e infortunati della società avversaria. Senza squalificati, la Cremo si presenterà a Bologna senza Collocolo, ancora alle prese con una lesione al bicipite femorale, Moumbagna e Faye, fuori per qualche noia fisica. In dubbio c’è ancora Zerbin, mentre l’ex Udinese Payero dovrà fare attenzione ai cartellini: è diffidato e non vuole saltare la fondamentale sfida contro il Lecce di domenica prossima.

Le ultime sessioni

Giovedì, proprio mentre i rossoblu stavano ultimando gli ultimi dettagli per l’Europa League, la Cremonese era in campo per preparare il piano tattico che vedremo in atto lunedì sera. L’allenamento si è diviso in tre parti, terminato il riscaldamento: circuito tecnico, possesso palla e partitella finale. Al di là dei classici, l’esercizio sul possesso palla lo vediamo molto spesso: parecchie squadre hanno preso consapevolezza del pressing forsennato di Castro e compagni e stanno cercando di muovere più rapidamente il pallone per uscire rapidamente. La tattica funzionerà? Lo scopriremo soltanto tra quarantotto ore, quando l’arbitro fischierà l’inizio di un posticipo fondamentale.

