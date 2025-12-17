Radio Appiano: verso l’Arabia, senza Dumfries

Si avvicina la Supercoppa e, magicamente, quest’anno ci sarà anche il Bologna, pronto a sfidare l’Inter venerdì sera. I nerazzurri sono sicuramente una squadra più abituata a palcoscenici di questo tipo, con due finali di Champions nel nuovo decennio, ma perché non sognare? Se i ragazzi di Italiano ci hanno insegnato quaclosa, di certo la lezione più importante è che con consapevolezza e fiducia si arriva in alto. In finale? Presto per dirlo, ma di certo, anche solo un paio di anni fa, nessun bolognese avrebbe anche solo immaginato palcoscenici del genere per il suo squadrone.

Pesa Dumfries: l’Inter andrà sul mercato?

Tra le file dei nerazzurri, sta diventando un caso di mercato (manca pochissimo all’apertura della sessione invernale) l’infortunio di Denzel Dumfries. Come riporta il sito ufficiale dei nerazzurri, infatti, l’olandese si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico a Londra, con l’obiettivo di stabilizzare la caviglia sinistra. Nelle prossime settimane dovrà fare riabilitazione: il calendario è sempre più opprimente e il solo Luis Henrique non può gestire la mole di lavoro della fase più intensa della stagione. Per cui, proprio come i felsinei in difesa, anche i vicecampioni d’Italia stanno ragionando in queste ore su come muoversi. E, probabilmente, nei prossimi giorni avremo news più chiare.

Pronti, partenza…

Gli allenamenti di mister Chivu sono ripartiti sotto la pioggia torrenziale di ieri, mentre oggi alle 15 la squadra è partita alla volta dell’Arabia Saudita. Già domani, dunque, ci sarà clima di rifinitura: i tempi sono strettissimi per tutte e due le società. Basteranno per rendere la sfida avvincente, al pari della titanica sede del match? Non lo sappiamo, ma intanto non possiamo che sognare di fronte ad un’occasione del genere per il mondo rossoblu.

