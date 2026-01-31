Il Milan sogna il grande colpo da portare a Bologna

Passata un’altra settimana di fuoco, conclusasi con il successo europeo sul Maccabi, il Bologna spera di ritrovare la consapevolezza dei giorni migliori. Di tempo ce n’è poco, e martedì (strano orario) arriverà al Dall’Ara una delle prime della classe. Il Milan del risultatista Allegri sta sorprendendo fino a un certo punto: senza coppe e con questa rosa era legittimo aspettarsi un gran campionato, e così sta andando. Per fermarli servirà una gara di considerevole spessore, ma intanto cerchiamo di capire meglio il Diavolo grazie alla consueta radio.

Assenti e infortunati di casa Milan

Grazie al calendario più leggero rispetto alle pretendenti, i rossoneri possono contare su un’infermeria scarica. Infatti, soltanto il Bebote Gimenez starà fermo un altro mese a causa di un fastidio alla caviglia. Per il resto, i tifosi del Diavolo si devono preoccupare solamente delle diffide. A un solo cartellino dallo stop ci sono ben tre giocatori: Atekhame, Rabiot e Fofana.

Un mercato da big

Per continuare la rincorsa allo scudetto (o, come direbbe Allegri, alla Champions), al Milan serve un calciomercato eccezionale. Così, dopo aver chiuso il colpo in prospettiva di Alphadjo Cissè dal Verona, che però resterà a Catanzaro fino a fine stagione, la dirigenza rossonera si è concentrata sulla caccia al vero bomber. Effettivamente, un giocatore con queste caratteristiche manca e, nelle ultime ore, si sono intensificati i contatti col francese Mateta. L’attaccante del Palace, reduce da un periodo esaltante, è vicinissimo a Milano, con gli agenti che stanno arrivando a Malpensa in queste ore. Insomma, beffata la Juve si potrà dire concluso il mercato da big della società di Scaroni?

