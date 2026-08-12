Saputo prova il colpo a effetto a Montreal: ecco Alexis Sanchez

Mentre in Serie A, il suo Bologna sta per chiudere l’arrivo di Roberto Piccoli, Joey Saputo a Montreal si concede una piccola “Maravilla” con l’arrivo di Alex’s Sanchez. Nella giornata di ieri, infatti, il club canadese ha ufficializzato l’arrivo del cileno in Major League Soccer.

”El Nino Maravilla” arriva in Canada per vestire la maglia nerazzurra della formazione della famiglia proprietaria del Bologna e vestire l’iconico numero 10. Un colpo a effetto che mira a rilanciare l’immagine del Montreal CF un po’ annebbiata soprattutto dopo il cambio di nome della squadra.

Un nuovo colpo a effetto

Già in passato Saputo a Montreal si era regalato questo tipo di emozioni. Nel 2015, l’allora Montreal Impact si regalò l’ingaggio di Didier Drogba. L’asso ex Chelsea e Galatasaray arrivò in Quebec a fine carriera, la MLS aveva forse un livello leggermente più basso, ma fece molto bene.

Furono infatti 23 le reti dell’ivoriano in 41 partite con la maglia della formazione canadese. Sanchez arriva a Montreal da stagioni di evidente calo. Sono infatti anni che fatica ad affermarsi in Europa e ora cerca quella che potrebbe essere l’ultima grande emozione della sua carriera.

¡Bienvenido, Alexis! 🇨🇱 Le CF Montréal fait l'acquisition d’Alexis Sánchez à titre de joueur désigné >>> https://t.co/T9omkYtJPQ CF Montréal signs Alexis Sánchez as a Designated Player >>> https://t.co/NL1Jus33ID Billets / Tickets 🎟️ https://t.co/A0OGzGyEQz#CFMTL pic.twitter.com/sn3TOEzI7j — CF Montréal (@cfmontreal) August 11, 2026

L’ultima annata

Due anni fa, El Nino Maravilla aveva provato a rinverdire i fasti del passato con un passaggio all’Udinese. Coi bianconeri le cose non sono andate molto bene. Poi, nella passata annata, ha scelto Siviglia. Ma anche in Andalusia non è andata meglio.

Il club biancorosso ha rischiato seriamente di retrocede e lui ha messo assieme solamente quattro reti in 28 presenze. A Montreal si chiede ad Alexis Sanchez di dare un senso a questa seconda parte di stagione. I canadesi infatti al momento sono penultimi nella loro Eastern Conference, ma i playoff distano solo 7 punti.

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