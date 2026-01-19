Scontri tra tifosi viola e romanisti a Casalecchio (Corriere di Bologna)

Nelle ore precedenti la partita di ieri pomeriggio tra Bologna e Fiorentina, il tratto di autostrada tra l’area di servizio Cantagallo e l’uscita di Casalecchio è diventata teatro di duri scontri tra tifoserie avversarie. Questa volta, a sfidarsi a colpi di aste e martelli sono stati i sostenitori della Viola e quelli della Roma, che si sarebbero incrociati per caso a metà strada.

Martellate, aste e pugni sulle auto: tafferugli tra sostenitori della Fiorentina e della Roma prima della sfida di ieri pomeriggio

I due gruppi di tifosi erano in viaggio per seguire le proprie squadre: alle 15 la Fiorentina era infatti impegnata al Dall’Ara contro il Bologna (poi superato 1-2 grazie ai gol di Mandragora e Piccoli), mentre la Roma sarebbe scesa in campo alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata. A quanto pare, i “tifosi” viola e romanisti si sarebbero incontrati fortuitamente sull’A1 a Bologna intorno a mezzogiorno e mezzo.

Gli scontri hanno coinvolto diverse decine di persone, che hanno accostato ai lati dell’autostrada per poi scendere dalle auto con il volto coperto. Tra le mani, oggetti contundenti come aste e martelli. I tafferugli sono proseguiti per un po’ accanto alle corsie di marcia, testimoni di attimi di grande violenza.

Ciononostante, la situazione era già tornata tranquilla all’arrivo della Polizia. Le telecamere della zona hanno tuttavia permesso di vedere le targhe e di identificare alcuni veicoli. Tra questi tre pullmini fermati qualche kilometro più avanti lungo l’autostrada, presso l’uscita di Modena Sud.

(Fonte: Corriere di Bologna, Adriano Arati)

