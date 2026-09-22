Serie A 2026/27, lo 0-0 è ancora un risultato sconosciuto: ecco da quanto non accadeva

La Serie A 2026/27 ha iniziato la nuova stagione con una curiosità statistica che si è fatta inevitabilmente notare: come riporta Giulia Mazzi sul Corriere dello Sport, dopo cinque giornate, nessuna partita è ancora terminata sullo 0-0. Un dato significativo per il campionato italiano di oggi, che in questa stagione ha presentato un avvio caratterizzato da partite più aperte e da una produzione offensiva particolarmente elevata.

L’ultimo risultato a reti bianche risale al 10 maggio scorso, quando Fiorentina e Genoa pareggiarono al Franchi. Da quel momento sono trascorse 73 partite di campionato, considerando la parte finale della stagione 2025/26 e le prime cinque giornate della nuova annata, senza che lo 0-0 sia più comparso.

Serie A, c’è un dato che mancava da 77 anni

Per trovare un avvio di campionato altrettanto ricco di gol bisogna tornare alla stagione 1949/50. Anche allora, dopo le prime cinque giornate, nessuna gara era terminata senza reti. Il primo 0-0 arrivò soltanto alla settima giornata, in occasione di Milan-Lazio.

Il confronto con le stagioni più recenti rende ancora più evidente la particolarità dell’attuale campionato. Dopo lo stesso numero di giornate, nell’annata 2025/26 erano già stati registrati quattro pareggi a reti bianche, mentre due anni fa erano stati sei.

L’importanza del gol

Non è soltanto l’assenza degli 0-0 a raccontare una Serie A particolarmente prolifica. Dall’inizio del campionato sono state segnate 145 reti: dal ritorno a 20 squadre nel 2004/05, soltanto tre stagioni avevano fatto registrare un dato superiore dopo cinque giornate. Meglio avevano fatto il 2013/14 con 152 gol, il 2021/22 con 159 e soprattutto il 2020/21, arrivato a quota 186.

Anche la media di 2,90 reti a partita è tra le più alte degli ultimi vent’anni. Solo il 2016/17 (2,96), il 2019/20 (3,04) e il 2020/21 (3,06) avevano fatto segnare numeri superiori.

I risultati di queste prime giornate, dal 5-3 tra Inter e Udinese al 2-2 tra Roma e Inter, confermano una tendenza importante: la Serie A 2026/27 sembra aver cominciato la stagione all’insegna del gol e di un equilibrio difensivo meno marcato, un aspetto che negli ultimi anni era necessario ritrovare, per risultare anche più competitivi a gli occhi internazionali.

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