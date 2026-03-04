Serie A, la soglia Champions si alza: perché 70 punti potrebbero non bastare

Negli ultimi vent’anni di Serie A è successo solo cinque volte: arrivare a quota 70 punti e restare comunque fuori dalla Champions League. È un dato che spiega come la corsa alle prime posizioni possa diventare feroce quando più squadre tengono un ritmo altissimo. E oggi, a undici giornate dalla fine, quello che sembrava un evento raro rischia di ripetersi.

Serie A e i punti di accesso alla Champions: precedenti che spiegano l’eccezione

Guardando i dati pubblicati da Kickest, i precedenti sono noti e tutti emblematici. Nel 2012/13 la Fiorentina chiuse a 70 punti senza riuscire a entrare tra le prime tre, schiacciata dal trio formato da Juventus, Napoli e Milan. Nel 2016/17 toccò alla Lazio, settima con 70 punti dietro un quartetto che viaggiava a velocità europea. Nel 2019/20 fu la Roma a fermarsi a quota 70 senza Champions, mentre nel 2017/18 la Lazio restò fuori addirittura con 72 punti. Il caso più clamoroso è quello del 2020/21, quando il Napoli chiuse quinto con 77 punti, superato solo all’ultima giornata.

Una soglia che si alza anche nel presente

Oggi la classifica ripropone uno scenario simile, forse ancora più estremo. Milan, Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta sono racchiuse in pochi punti e tre di loro resteranno inevitabilmente fuori dalla Champions. Con questo passo, la soglia d’accesso potrebbe nuovamente avvicinarsi ai 70 punti, concludendo e certificando la stagione come una delle più selettive degli ultimi vent’anni.

Non è solo una questione di aritmetica, ma di pressione. Ogni pareggio pesa come una sconfitta, ogni scontro diretto diventa decisivo. Arrivare a 68 o 69 punti potrebbe non bastare più, la prospettiva di un campionato che non concede – attualmente – margini di errore.

Il ruolo delle “outsider” e il caso Bologna

In questo contesto, il Bologna, oggi ottavo con 39 punti, osserva da una posizione esterna ma significativa. Anche le squadre di metà classifica contribuiscono ad alzare l’asticella togliendo punti alle prime e rendendo la volata ancora più dura.

Se davvero la Champions richiederà quota 70, questa sarà una stagione quasi storica. Una Serie A in cui non basterà essere forti: servirà essere continui fino all’ultima giornata. E il confine tra successo e rimpianto non è mai stato così sottile.

