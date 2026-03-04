Bologna, fuori dal Dall’Ara sei da Champions

Ventidue punti in quattordici partite, il Bologna di Vincenzo Italiano vola lontano dalla città delle Due Torri e sorride nuovamente. Dopo l’ultima vittoria contro il Pisa, la quinta consecutiva considerando le due di Europa League, i rossoblù ora vedono da vicino anche il 7° posto che dista “solo” sei punti.

L’ottimo andamento fuori dal terreno amico, però, non deve ingannare. Purtroppo in questa stagione i rossoblù hanno faticato e non poco in casa. Sono infatti appena 17 i punti in 14 partite di fronte al pubblico rossoblù: numeri che valgono solo l’undicesima posizione nella graduatoria delle gare interne. Un andamento in controtendenza con l’anno passato in cui il Dall’Ara era il fortino della squadra di Italiano.

Il confronto con le altre

In un’ipotetica classifica di Serie A con sole gare in trasferta, il Bologna occuperebbe insieme a Roma e Como una quarta posizione che potrebbe valere la Champions League. Rossoblù, giallorossi e azzurri a quota 22.

In questa ipotetica graduatoria vengono dopo Inter e Milan, di gran lunga le migliori con 33 e 32, seguite a distanza dal Napoli a quota 25. Insomma, numeri importanti per il Bologna che lo scorso anno in tutto il torneo era riuscito a conquistare in totale 25 punti lontano da casa.

“Buone” notizie

La buona notizia di questa classifica è che il Bologna dovrà migliorare la propria situazione casalinga contro la peggior “trasfertista” del nostro campionato. Sui 14 punti conquistati dal Verona, 8 sono arrivati in trasferta: il peggior dato di tutto il campionato. L’avversario migliore possibile per migliorare lo score casalingo.

Uno score che dovrà giocoforza migliorare in Europa dove la prossima settimana, subito dopo la gara contro il Verona, arriverà la Roma. Contro i giallorossi, vincere in casa sarebbe fondamentale per alzare le possibilità di superare il doppio turno. Senza la regola dei gol fuori casa, vincere nella gara interna aumenta in maniera importante le possibilità di passare il turno soprattutto se si tratta della gara di andata.

fonte: Davide Centonze, Più Stadio

