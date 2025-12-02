Sintesi poco serie di Serie A – Giornata 13

Eravate troppo presi dalla rivelazione dei nomi dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo e vi siete persi i protagonisti della tredicesima giornata di Serie A? Ci pensano le Sintesi a rimediare. Aiutano le nuove fantastiche riprese della Ref-cam che regalano primi piani da cinema.

Marcatori (o quasi) protagonisti

Se Nico Paz avesse messo dentro quel gol in semirovesciata, sarebbe venuto giù lo stadio. Che è proprio sul lago. Quindi forse meglio così: tragedia evitata. Tanto, come al solito, il Como ha vinto comunque: 2-0 contro il Sassuolo.

Chi invece il gol lo fa -e pure bello- è Zaniolo. Sì, di nuovo, Aggancio, girata, tiro, quarto gol in campionato. Qualcuno deve ancora salire sul carro di Nicolò? L’Udinese vince 0-2 col Parma.

Un altro che sembra in stato di grazia è Lorenzo Colombo, che lo fa bello pure lui per il momentaneo pareggio contro il Verona. Il Genoa alla fine porta a casa il 2-1 grazie al talismano di De Rossi. Imparate: quando dovete affrontare prove nella vita portate sempre con voi una bottiglietta d’acqua, scarica la tensione e garantisce il successo.

Yildiz con la sfrontatezza classica dei giovani di oggi «va dove gli pare» (come dice Spalletti) e tira fuori la Juventus da una timidezza iniziale. In fondo chi non sarebbe timido di fronte a quel gigante inarrestabile di nome Marco Palestra. La Signora rimonta il Cagliari 2-1.

Chivu ha detto che abbraccia Lautaro ogni mattina, ma forse all’argentino non fa così piacere. Nonostante la doppietta che decide la partita contro il Pisa (0-2), e il numero record di gol coi nerazzurri, non accenna un sorriso: i critici -non avendo altro- si appiglieranno a questo?

David Neres ha la faccia di quello un po’ addormentato, quello strano (guarda l’esultanza) ma che alla fine ti ruba la ragazza. Anzi, ruba alla Roma il primo posto. Lo scontro diretto finisce 0-1 per il Napoli.

Portieri para rigori, protagonisti ai microfoni, viceallenatori coinvolti in risse

A Falcone il coretto «Urbano Cairo devi vendere» piace talmente tanto da negare il pareggio al Toro su rigore. Asllani ha talmente tanto a cuore che il Lecce vinca una partita in casa dopo secoli (2-1 finale) che tira un rigore che… si potrebbe fare meglio.

Dzeko l’aveva ammesso che la Fiorentina ha qualcosa da migliorare. Ecco, non aveva detto esattamente così, forse era stato più colorito: un protagonista ai microfoni. Ma il risultato è lo stesso: sconfitta per 2-0 contro un’Atalanta che invece, evidentemente, in qualcosa è migliorata.

Caro Vincenzo Italiano, capiamo la frustrazione per il 3-1 contro la Cremonese, ma ci sembra comunque eccessivo tentare di strangolare il proprio vice (gli piace scherzare, ovviamente). Rassegnati, quest’anno va così: i grigiorossi sono la bestia nera delle big. Piuttosto, potresti proporre a Nicola San Luca come meta del prossimo pellegrinaggio.

Gli ultimi 7 minuti di Milan-Lazio compensano la piattezza del resto della partita (1-0). Il VAR inventa un rigore inesistente, l’arbitro inventa un fallo inesistente per non dare il rigore. Allegri attua il proverbiale lancio del cappotto e si fa espellere, il secondo di Sarri impazzisce e sembra voler fare a botte. I giocatori non ci capiscono più niente e passano in un lampo dall’esultanza alla disperazione (o viceversa in base al colore della maglia che indossano). Questo sì che è calcio spettacolo!

