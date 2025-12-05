Serie A, le probabili formazioni della 14^ giornata

Dopo la tre giorni di Coppa Italia, che ha visto il Bologna battere il Parma, la Serie A torna protagonista nel weekend, e non solo, con i match della 14^ giornata. Sabato, domenica e lunedì si spalmeranno le dieci sfide Coppa nazionale, che avranno in Inter-Como, Lazio-Bologna e Napoli-Juventus i tre momenti clou della giornata.

Serie A, le probabili formazioni della 14a giornata

SASSUOLO-FIORENTINA: sabato 6 dicembre, ore 15

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Fortini, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Vanoli.

INTER-COMO: sabato 6 dicembre, ore 18

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

HELLAS VERONA-ATALANTA: sabato 6 dicembre, ore 20:45

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Gift-Orban. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Palladino.

Domenica il big match Napoli-Juventus

CREMONESE-LECCE: domenica 7 dicembre, ore 12:30

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Berisha, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

CAGLIARI-ROMA: domenica 7 dicembre, ore 15

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

LAZIO-BOLOGNA: domenica 7 dicembre, ore 18

Leggi di più qui, su 1000 Cuori Rossoblù.

NAPOLI-JUVENTUS: domenica 7 dicembre, ore 20:45

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Bungiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Spalletti.

Il Milan chiude la 14^ giornata di Serie A all’Immacolata

PISA-PARMA: lunedì 8 dicembre, ore 15

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Nzola. All. Gilardino.

PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Delprato, Valenti; Britschgi, Bernabé Garcia, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. All. Cuesta.

UDINESE-GENOA: lunedì 8 dicembre, ore 18

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

TORINO-MILAN: lunedì, 9 dicembre, ore 20:45

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. All. Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. All. Allegri

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook