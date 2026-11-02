Il futuro di Thiago Motta potrebbe essere lontano dall’Italia. L’ex allenatore del Bologna, reduce dalla deludente esperienza alla Juventus, sarebbe infatti tra i profili valutati dall’Olympique Lione per la successione a Paulo Fonseca. Una possibilità che riporta sotto i riflettori il tecnico italo-brasiliano, alla ricerca di una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera.

Lione, Thiago Motta tra i possibili sostituti di Fonseca

A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui Motta figurerebbe nella lista ristretta dei candidati alla panchina del club francese qualora Fonseca dovesse partire. Il tecnico portoghese sarebbe infatti vicino al ritorno in patria, con lo Sporting Lisbona interessato a riportarlo alla guida della squadra.

La situazione è ancora legata agli sviluppi sul futuro dell’allenatore lusitano, ma il nome dell’ex Bologna è una concreta pista da seguire. Secondo Schira, Motta avrebbe voglia di tornare in panchina dopo l’ultima esperienza, conclusa con l’esonero dalla Juventus nel marzo 2025.

Dal Bologna alla Juventus: Motta cerca il rilancio

Per l’italo-brasiliano, l’eventuale approdo in Ligue 1 sarebbe l’occasione per ripartire dopo un anno complicato. Il Lione potrebbe quindi offrire a Motta un contesto diverso per dimostrare nuovamente il proprio valore.

La pista, tuttavia, non è ancora definita, poiché Nicolò Schira ha precisato che, nonostante i primi approcci positivi, non è stato raggiunto alcun accordo tra il club francese e l’ex allenatore rossoblù. Nel frattempo, nella lista ristretta dei candidati per il dopo Fonseca è entrato anche Carlos Vicens, per il quale sono previsti colloqui diretti con la dirigenza del Lione nelle prossime ore.

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