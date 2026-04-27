Crisi Tottenham: rischio retrocessione con un impatto sul calcio globale

Il Tottenham non è più solo una squadra in difficoltà: è diventato un caso che interroga l’intero sistema calcio. Perché quando uno dei club più solidi dal punto di vista economico scivola fino alla zona retrocessione, il problema smette di essere solo univoco.

La curva della stagione del Tottenham

Negli ultimi anni, gli Spurs avevano costruito un modello quasi impeccabile: ricavi in crescita, uno stadio tra i più avanzati al mondo, un brand in grado di espandersi ben oltre i confini della Premier League. Oggi però la squadra di Roberto De Zerbi è terzultima, e il rischio di scendere in Championship è tutt’altro che impensabile.

Uno scenario che, se si concretizzasse, avrebbe pesanti conseguenze – come riportato da Rivista Undici. Non solo per le casse del club – con un calo di ricavi che potrebbe superare i 300 milioni di euro – ma anche per la sua valutazione complessiva, arrivata negli ultimi anni a sfiorare cifre enormi. In generale, a essere colpita sarebbe la credibilità del calcio europeo come settore che sa garantire stabilità agli investitori.

Le scelte fanno la differenza

Il Tottenham sembrava dimostrare che una gestione moderna, internazionale e orientata al business potesse andare di pari passo con la competitività sportiva. La classifica attuale va invece nettamente in contrasto con questa prospettiva. E mette in discussione un equilibrio che molti consideravano acquisito.

Parte delle responsabilità, secondo i tifosi, sta nelle scelte della dirigenza: troppa attenzione allo sviluppo commerciale, meno continuità tecnica, politiche di mercato non sempre efficaci. La finale di Champions League del 2019 è l’apice di un ciclo che non è mai stato davvero consolidato. Ora il club prova a invertire la rotta, promettendo più investimenti sulla squadra e meno dispersione su progetti paralleli. Ma il tempo stringe, e la classifica non aspetta nessuno.

La crisi del Tottenham: le ripercussioni sul calcio europeo

Da non dimenticare in tutto ciò, un tema che riguarda tutti: l’incertezza strutturale del calcio europeo. A differenza delle leghe americane, qui la retrocessione è reale, anche per club di prima fascia. Ed è proprio questa imprevedibilità, oggi, a trasformarsi in un fattore di rischio.

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