Verso Milan-Bologna: si ferma un rossonero, Pulisic ritrova la rete

Neanche il tempo di gioire per il colpaccio di Cagliari che il Bologna deve già tornare al lavoro. Mercoledì avrà infatti luogo il match d’alta quota contro il Milan, termometro delle reali ambizioni rossoblu dopo i due successi consecutivi lontano da casa.

Dall’altro lato del campo, però, l’asticella si alza. I felsinei affronteranno infatti una squadra di portata internazionale, impegnata anche in Europa nella stagione corrente. Andiamo ora ad analizzarne pregi e possibilità, sfruttando le notizie più recenti che arrivano da Milanello.

Amorim farà turnover?

Il calendario impone al Milan una gestione attenta delle energie. Infatti, contando anche l’Europa League, nel giro di dieci giorni tra Bournemouth e Inter il Diavolo sta vivendo un autentico tour de force da ben 4 match. Ruben Amorim potrebbe quindi ricorrere al turnover, cercando un equilibrio tra l’impegno di mercoledì e il derby, evento segnato sui calendari cittadini già dall’uscita del calendario.

Le rotazioni potrebbero coinvolgere diversi reparti, offrendo spazio a giocatori meno utilizzati. A Udine, ad esempio, hanno assaggiato il campo Camarda e Comottto, ex obiettivo di Sartori. Per il Bologna, che comunque dovrà cambiare qualcosa, sarà importante capire quanto le modifiche incideranno sulle idee tattiche della squadra e sulla qualità a lungo andare dell’incontro.

Una folta lista di infortunati

L’infermeria rappresenta una variabile importante nella preparazione del Milan. In vista della sfida con il Bologna, tra i giocatori segnalati come indisponibili figurano Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Filippo Terracciano e Mario Gila. A questo folto gruppo di talenti sfortunati si è appena aggiunto Loftus-Cheek, uscito per un problema fisico nel finale della partita contro l’Udinese.

Le assenze potrebbero ridurre le alternative a disposizione di Amorim, specialmente se ricordiamo che la parola d’ordine del turno infrasettimanale è proprio l’equilibrio. Tra qualità e riposo, tra titolari e turnover.

Pulisic è tornato e il Milan nota la differenza

Christian Pulisic resta uno degli arcieri più incisivi dell’attacco di Amorim e, finalmente, è tornato al gol. L’americano ha infatti sbloccato la sfida contro l’Udinese dopo appena sei minuti, sfruttando un assist morbido morbido di Luka Modrić e ritrovando il sorriso dopo un mese in campionato.

La sua rapidità nello stretto e la propensione ad accentrarsi possono creare problemi alle difese avversarie, soprattutto quando trova spazio tra le linee. In questo senso Palladino dovrà far vedere ai suoi ragazzi il primo gol rossonero di ieri, rete che evidenzia tutte le qualità da incursore dell’ex Chelsea. Quantomeno, rispetto a qualche settimana fa, la difesa del Bologna appare molto più solida: l’augurio è che la caccia dell’americano finisca proprio mercoledì sera.

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