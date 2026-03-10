Bologna-Roma, due sconfitte come antipasto dell’Europa League

Il Bologna e la Roma tra poche ore saranno in campo una contro l’altra nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Le due formazioni italiane si scontreranno per finire nelle migliori otto formazioni della seconda competizione europea.

Tuttavia, entrambe non arriveranno a uno dei match più importanti della loro stagione. Infatti, i rossoblù come i giallorossi arrivano alla sfida europea da una sconfitta in campionato. La squadra emiliana ha perso in casa contro l’Hellas Verona; mentre, nella stessa sera di domenica, la squadra di Gasperini si è arresa al Luigi Ferraris di Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Bologna, momento critico

La squadra di Vincenzo Italiano ha dovuto arrendersi alla voglia dei gialloblù. La rincorsa della squadra felsinea si è fermata poco prima della gara europea, ma il Bologna è in condizione. Contro l’Hellas Verona, la squadra ha giocato comunque una discreta partita perdendo soprattutto per una distrazione.

Servirà una svolta perché altrimenti la situazione potrebbe tornare a precipitare. Tuffarsi in Europa è la soluzione migliore per la formazione di Italiano, per cambiare il corso della stagione e non rendere anonimo un finale di stagione che rischia di essere non certo amaro, ma sicuramente piuttosto insipido.

Roma, Champions League a rischio

I capitolini di Gian Piero Gasperini sono in bagarre per arrivare in Champions League. La “Lupa” ha solo la prima competizione europea come obiettivo finale della stagione: che sia tramite il campionato o tramite l’Europa League.

La situazione in campionato dopo il ko contro il Genoa si è complicata e non poco. La Roma è a pari punti con il Como e ha la Juventus alle calcagna. La situazione psicologica della squadra romana, però, non è condizionata solo dal match perso con il Grifone, ma anche dalla clamorosa rimonta subita proprio contro la Juve.

Insomma, la sfida tra Bologna e Roma arriva nel momento più complicato della stagione di entrambe.

