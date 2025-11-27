Stasera torna l’Europa League, con il Bologna impegnato in casa propria contro gli austriaci del Salisburgo. La sfida dello Stadio Dall’Ara, valida per il quinto turno della Fase Campionato del secondo torneo europeo per importanza, avrà inizio alle 21. Nel momento in cui scriviamo i rossoblù sono 24esimi in classifica con 5 punti (frutto di una sconfitta con Aston Villa, due pareggi con Friburgo e Brann e una vittoria con Steaua Bucarest) e occupano l’ultimo posto disponibile per accedere alla fase successiva. Questa edizione della competizione, tuttavia, sta riservando molte altre sorprese.

Il Midtjylland di Martin Erlic è la sorpresa di questa Europa League: con 4 vittorie in 4 partite, i danesi sono primi in classifica

La sorpresa principale riguarda il Midtjylland di Herning, città di poco più di 51mila abitanti situata nella Danimarca centrale. Ora come ora, infatti, il club danese è primo in classifica con 12 punti: fino ad oggi i rossoneri hanno collezionato 4 vittorie su 4 partite giocate e sono gli unici ancora imbattuti e a punteggio pieno della competizione. Stasera, per di più, gli uomini di Mike Tullberg potrebbero mantenere il primato anche in caso di sconfitta contro la Roma di Gasperini (capolista in Serie A). Molto dipende da come andranno le altre gare delle 18:45, perciò occhi puntati su Viktoria Plzeň-Friburgo, Fenerbahçe-Ferencváros e Aston Villa-Young Boys.

In ogni caso, il rendimento del Midtjylland è anche meglio di quello delle altre big d’Europa come Aston Villa, Porto, Lille, Betis e Celtic. Tra le sue fila, tra l’altro, c’è un volto conosciuto in casa Bologna: Martin Erlic. Il difensore croato, che l’anno scorso ha giocato sotto le Due Torri collezionando 11 presenze, è stato ceduto a titolo definito ai danesi nel corso del calciomercato estivo. Con il Midtjylland (al momento secondo nella massima serie danese) il classe 1998 ex Parma, Sassuolo e Bologna ha all’attivo 15 presenze, oltre a un gol e un assist (entrambi realizzati proprio in Europa League).

