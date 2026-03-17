Roma, l’occasione di Ravaglia (Corriere di Bologna)

Tre punti che pesano, e non poco. La vittoria del Bologna sul campo del Sassuolo non ha solo rafforzato la classifica dei rossoblù, ora più solidi all’ottavo posto, ma ha anche confermato il buon momento di fiducia della squadra. L’entusiasmo per il risultato, tuttavia, è accompagnato da un campanello d’allarme che riguarda l’infermeria. A preoccupare è lo stop di Lukasz Skorupski, costretto a stringere i denti nel finale di gara al Mapei dopo un’uscita fuori area nel tentativo di anticipare Laurienté.

Il portiere polacco ha concluso la partita zoppicando, rimanendo in campo solo per l’assenza di cambi disponibili. Le immagini del dopo gara hanno lasciato pochi dubbi sull’entità del problema e la sua presenza nella prossima trasferta europea sembra fortemente compromessa.

Bologna, con Skorupski in dubbio ecco Ravaglia

Gli esami chiariranno i tempi di recupero, mentre lo staff tecnico monitora anche le condizioni di De Silvestri e Moro. Nel frattempo, tra i pali si prepara Federico Ravaglia, che dovrà, ancora una volta, farsi trovare pronto in un momento fondamentale della stagione. Il portiere bolognese ha già vissuto settimane intense da titolare, e questa potrebbe essere un’ulteriore occasione per rilanciarsi.

Tra i ricordi migliori della sua annata c’è proprio una trasferta all’Olimpico, dove si rese protagonista di interventi decisivi contro la Lazio. Poi il ritorno in campo di Skorupski ha ristabilito le gerarchie in casa Bologna, ritagliando a Ravaglia a un ruolo di attesa. Ora, però, ha una nuova chance: pochi giorni per ritrovare il ritmo e la sicurezza, prima di affrontare una sfida dal peso specifico enorme.

Per Fede si apre una notte da vivere da protagonista, con la possibilità di trasformare pressione e responsabilità in una spinta verso il riscatto personale e quello della squadra.

Fonte: Alessandro Mossini, Corriere di Bologna

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