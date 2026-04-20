Fake stream e minacce informatiche: come evitare i rischi dello streaming sportivo?

Accedere a siti di streaming sportivo non ufficiali può sembrare un modo rapido per vedere una partita. Molte di queste piattaforme, però, vengono utilizzate per diffondere malware, avviare tentativi di phishing o raccogliere dati personali senza consenso. Le conseguenze possono emergere anche dopo tempo. Conoscere come funzionano questi meccanismi aiuta, quindi, a ridurre i rischi e a gestire la navigazione in modo più sicuro.

Perché i fake stream sono pericolosi?

Secondo la ricerca “Il prezzo nascosto della pirateria” dell’Istituto per la Competitività, la probabilità di contrarre malware è fino a dieci volte più alta rispetto all’uso di piattaforme legali. Nel 2024, in Italia, i danni economici legati a truffe, infezioni e furti di dati hanno superato 1,42 miliardi di euro.

Sui siti di streaming non ufficiali le minacce sono spesso combinate tra loro:

Malware nei player video, script che si attivano al caricamento della pagina e che installano software dannoso senza segnali evidenti.

Phishing tramite finte schermate di accesso, pagine che imitano servizi come DAZN, Sky o Netflix per sottrarre credenziali e dati di pagamento.

Pubblicità ingannevoli e adware, banner e pop-up che reindirizzano a siti fraudolenti o avviano dei download indesiderati.

Spyware e tracker invasivi, software progettati per monitorare l’attività online e raccogliere informazioni sensibili.

Nel 2024 sono state compromesse oltre 7 milioni di credenziali legate ai principali servizi di streaming, spesso proprio attraverso delle campagne di furto dati collegate a questi siti malevoli.

Come riconoscere uno stream non sicuro?

Nell’indagine FAPAV/IPSOS 2024 emerge un dato significativo: il 38% degli italiani adulti ha fruito di contenuti pirata nel corso dell’anno, spesso senza una piena consapevolezza dei rischi. Per questo è utile saper riconoscere i segnali più comuni di un sito non affidabile.

Un sito di streaming sospetto tende a:

Richiedere installazioni prima della visione: plugin, aggiornamenti video o estensioni del browser vengono presentati come necessari, ma possono nascondere software dannoso.

Generare pop-up automatici: finestre che si aprono senza interazione indicano una gestione invasiva della navigazione.

Utilizzare URL simili a portali noti: domini che imitano servizi ufficiali, come DAZN, con piccole variazioni nel nome.

Non fornire informazioni verificabili: l’assenza di dati legali, sede o contatti è un segnale di scarsa trasparenza.

Esistono anche delle piattaforme che funzionano come aggregatori di link. Non ospitano direttamente i contenuti, ma rimandano a fonti esterne. In questi casi il rischio è meno evidente, ma resta comunque presente durante la navigazione.

Come proteggersi: alternative legali e VPN

Scegliere piattaforme affidabili come DAZN, NOW o Prime Video è il primo passo per ridurre i rischi. Anche utilizzando servizi ufficiali, però, la connessione può risultare esposta, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche o condivise.

In questi casi, una VPN permette di proteggere il traffico dati cifrando la connessione e mascherando l’indirizzo IP. Questo rende più difficile l’intercettazione delle informazioni durante la navigazione o lo streaming.

Chi sta valutando una VPN più veloce gratis dovrebbe considerare con attenzione le caratteristiche offerte dal servizio. Le versioni gratuite hanno, infatti, spesso dei limiti di banda, pochi server disponibili e bassi livelli di protezione, con effetti sia sulle prestazioni che per la sicurezza.

Una VPN non elimina i rischi legati all’uso di piattaforme non autorizzate, ma aiuta a proteggere la privacy su reti non protette, ridurre il tracciamento dei dati e mantenere una connessione più sicura durante gli spostamenti.

Un rischio che non conviene sottovalutare

Nel 2024 gli attacchi di phishing hanno registrato un forte aumento, arrivando quasi a triplicare rispetto all’anno precedente, secondo i dati di Netskope riportati da CyberSecurity360. Lo streaming sportivo illegale rientra tra i canali più utilizzati per colpire gli utenti poco attenti.

Ridurre il rischio è possibile con alcune abitudini pratiche: utilizzare piattaforme ufficiali, evitare siti sconosciuti, adottare password diverse per ogni servizio e proteggere la connessione su reti condivise con una VPN. Sono tutte delle azioni semplici che, però, aiutano a tutelare i propri dati durante la navigazione.

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