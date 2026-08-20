Serie A 2026/27: tutti gli allenatori del nuovo campionato tra conferme, debutti e grandi ritorni

Per questo motivo, formulare pronostici sulla Serie A è sempre un esercizio complesso. Oltre alla corsa per lo Scudetto, attirano l’attenzione la qualificazione alle coppe europee, la lotta per la salvezza e le prestazioni dei singoli protagonisti. Per interpretare questi scenari, molti appassionati seguono analisi statistiche, confronti sulle probabili formazioni, rendimento delle squadre e valutazioni sull’impatto dei nuovi tecnici.

L’interesse nasce soprattutto dall’incertezza che caratterizza la Serie A, un torneo capace di regalare risultati imprevedibili e classifiche in continua evoluzione fino alle ultime giornate. Anche una singola partita può modificare le prospettive di una squadra, rendendo difficile anticipare con certezza l’andamento della stagione.

L’edizione 2026/27 conferma questa tendenza. Diverse società hanno cambiato allenatore, mentre altre hanno preferito proseguire con il tecnico che ha guidato il progetto nella passata stagione. Il risultato è un campionato che presenta idee tattiche differenti, nuovi equilibri e molte situazioni tutte da seguire.

Le squadre che hanno cambiato guida tecnica

Sono nove le società che hanno deciso di affidarsi a un nuovo allenatore. Alcune hanno scelto profili di grande esperienza, altre hanno preferito tecnici emergenti o allenatori desiderosi di rilanciarsi dopo esperienze complicate. Ogni decisione racconta una strategia diversa e rende ancora più interessante l’inizio della stagione.

Sarri all’Atalanta e Allegri al Napoli: due tecnici esperti per rilanciare grandi ambizioni

Tra gli arrivi più importanti spicca quello di Sarri sulla panchina dell’Atalanta. Dopo l’esperienza alla Lazio, il tecnico toscano raccoglie una sfida importante in una società che negli ultimi anni ha costruito un’identità precisa e che punta a tornare stabilmente nelle posizioni di vertice. La settima posizione ottenuta nella stagione precedente lascia spazio a un progetto che vuole crescere attraverso qualità di gioco e continuità.

Grande curiosità anche per Allegri, chiamato a guidare il Napoli. L’allenatore livornese arriva dopo una stagione complicata al Milan, conclusa senza la qualificazione alla Champions League. A Napoli trova invece una squadra reduce dal secondo posto e desiderosa di contendere nuovamente lo Scudetto all’Inter. La sua esperienza nella gestione dei momenti decisivi potrebbe diventare uno degli elementi chiave della stagione.

Milan, Lazio e Fiorentina ripartono da nuovi progetti

Il Milan ha affidato la panchina a Rúben Amorim, reduce dall’importante esperienza alla guida del Manchester United. Il tecnico portoghese porta con sé una filosofia di gioco offensiva e una forte attenzione allo sviluppo collettivo della squadra. L’obiettivo dei rossoneri è migliorare il quinto posto conquistato nel campionato precedente e tornare a competere ai massimi livelli.

La Lazio ha invece puntato su Gattuso. Dopo la delusione vissuta alla guida della Nazionale, culminata con la mancata qualificazione ai Mondiali, l’ex centrocampista cerca un nuovo punto di partenza in un ambiente che vuole rilanciarsi dopo il nono posto della passata stagione. Carisma e intensità saranno alcune delle qualità sulle quali costruire il nuovo percorso.

La Fiorentina riparte da Grosso, arrivato dopo l’esperienza al Sassuolo. La squadra viola è reduce da un deludente quindicesimo posto e punta a ritrovare rapidamente una posizione più competitiva grazie a un allenatore che ha già dimostrato di saper valorizzare il lavoro sul campo.

Bologna, Torino, Monza e Sassuolo scelgono profili diversi

Il Bologna ha affidato la squadra a Domenico Tedesco, tecnico che ha vissuto una breve esperienza al Fenerbahçe prima di approdare in Emilia. L’ottavo posto della passata stagione costituisce una buona base dalla quale provare a costruire un ulteriore salto di qualità.

Il Torino ha scelto Abate, protagonista di un percorso molto positivo alla Juve Stabia. Per l’ex difensore del Milan si tratta della prima esperienza sulla panchina di una società con ambizioni consolidate in Serie A.

Il Monza, tornato nella massima serie grazie al terzo posto in Serie B, ha affidato il nuovo progetto a Jurić. Dopo una parentesi molto breve all’Atalanta, conclusa con l’esonero, il tecnico croato cerca l’occasione per rilanciarsi immediatamente.

Completa il gruppo Aquilani, nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo aver sfiorato una storica promozione con il Catanzaro, l’ex centrocampista avrà l’opportunità di confrontarsi con una società che vuole consolidare la propria posizione nel massimo campionato.

Le conferme: chi riparte dalla fiducia conquistata sul campo

Se molte società hanno cambiato guida tecnica, altre hanno preferito dare continuità ai progetti già avviati. La scelta nasce dai risultati ottenuti, ma anche dalla volontà di consolidare un’identità tecnica già definita.

Chivu, Gasperini e Fabregas: chi arriva da una stagione da protagonista

Chivu è senza dubbio uno degli allenatori più attesi della nuova Serie A. Alla guida dell’Inter ha conquistato il ventunesimo Scudetto della storia nerazzurra dominando il campionato con grande autorevolezza. Confermarsi sarà una sfida complessa, soprattutto perché tutte le principali rivali cercheranno di ridurre il divario.

Anche Gasperini ha pienamente meritato la conferma sulla panchina della Roma. Alla sua prima stagione nella Capitale ha conquistato uno splendido terzo posto, riuscendo a trasmettere rapidamente le proprie idee di gioco e a valorizzare numerosi giocatori della rosa giallorossa.

Tra le sorprese più piacevoli figura Fàbregas. L’ex campione spagnolo ha portato il Como fino al quarto posto. La società lariana, capace di arrivare dalla Serie D alla Champions League in soli 7 anni , vuole proseguire su questa strada, confermando un tecnico che ha saputo costruire una squadra competitiva e spettacolare.

Continuità come valore

Pisacane resta alla guida del Cagliari dopo aver conquistato una salvezza meritata. Il club sardo ha deciso di proseguire con il tecnico che ha dato solidità e fiducia alla squadra, premiando il lavoro svolto durante la passata stagione.

Conferma anche per De Rossi al Genoa. L’allenatore romano ha guidato i rossoblù in un’annata dedicata soprattutto al consolidamento del progetto sportivo e societario, raggiungendo l’obiettivo della permanenza in Serie A.

Carlos Cuesta continua la propria esperienza al Parma dopo un debutto molto positivo nella massima serie. La salvezza ottenuta ha convinto la società emiliana a dare continuità al percorso avviato con il giovane tecnico.

L’Udinese riparte invece da Runjaić, protagonista di una stagione regolare conclusa al decimo posto. Il club friulano ha apprezzato il lavoro svolto e punta a costruire ulteriori progressi mantenendo la stessa guida tecnica.

Anche il Lecce conferma Di Francesco, premiando la determinazione con cui ha condotto la squadra verso una salvezza conquistata al termine di un campionato molto combattuto.

La Juventus prosegue infine con Spalletti. Il rinnovo del contratto testimonia la fiducia della società bianconera, intenzionata a migliorare il sesto posto ottenuto nella stagione precedente e a tornare protagonista nella corsa ai vertici della classifica.

Le neopromosse che puntano sulla stabilità

Tra le neopromosse prevale la scelta della continuità. Il Frosinone affronta il ritorno in Serie A con Alvini, confermato dopo il secondo posto conquistato in Serie B. La società ciociara ritiene fondamentale mantenere lo stesso impianto tattico per affrontare un campionato decisamente più impegnativo.

Anche il Venezia riparte da Stroppa, autore della promozione ottenuta con il primo posto nella serie cadetta. L’allenatore conosce perfettamente il gruppo e proverà a sfruttare questo vantaggio per affrontare una stagione nella quale ogni punto potrà fare la differenza.

Quali allenatori possono incidere maggiormente sulla Serie A 2026/27?

Chivu parte tra i tecnici più attesi dopo lo Scudetto conquistato con l’Inter. Grande attenzione anche per Sarri e Allegri, chiamati a rilanciare Atalanta e Napoli, mentre Gasperini e Fàbregas cercheranno di confermare le aspettative create dai rispettivi progetti. Tanta curiosità per Amorim e Tedesco alla prima esperienza da allenatori in Italia.

Il legame tra risultati e futuro delle panchine

Il fascino delle panchine, del resto, non si esaurisce con il fischio d’inizio del campionato. Con l’avanzare delle giornate, i risultati sul campo finiscono inevitabilmente per riflettersi anche sulla percezione del lavoro degli allenatori: una serie di vittorie può consolidare la fiducia della società, mentre un avvio complicato o una fase di appannamento rischiano di riaccendere discussioni e pressioni esterne. È una dinamica che accompagna da sempre il campionato italiano, dove la panchina rappresenta spesso il primo elemento sotto osservazione quando i risultati non arrivano secondo le attese.

Non sorprende quindi che, tra gli appassionati che seguono con attenzione l’evolversi della stagione, cresca l’interesse anche per le dinamiche legate agli allenatori stessi, dai possibili esoneri alle dimissioni, fino alle ipotesi sui nomi chiamati a sostituirli in corsa. Si tratta di un aspetto che alimenta ulteriormente la curiosità attorno al campionato, al pari di quanto accade per le scommesse sportive online , che dedicano spazio anche a questo genere di mercati. Del resto, il legame tra andamento della squadra e futuro della panchina è uno dei temi più discussi tra chi segue il calcio con occhio analitico, tanto quanto le scelte di formazione o gli sviluppi del mercato.

Una stagione da seguire fino all’ultima giornata

Accanto ai nuovi arrivi, diverse società hanno scelto la continuità, affidandosi ad allenatori che conoscono già squadra e ambiente. Come sempre, sarà il campo a stabilire quali decisioni si riveleranno vincenti in una Serie A che promette equilibrio e molte sorprese.

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