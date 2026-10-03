Seguici su

Bologna FC

Il futuro dello Stadio Dall’Ara: i risultati del sondaggio tra i tifosi

Oltre 1900 tifosi hanno espresso il loro parere sullo spostamento dello Stadio Dall’Ara in zona Fiera: ecco i risultati dettagliati del nostro sondaggio

Pubblicato

12 secondi fa

il

Radiabo - Le parole di Giuseppe Savoldi
Stadio Dall'Ara di Bologna (©Damiano Fiorentini)
Aggiungi 1000 Cuori Rossoblu come Fonte preferita su Google

Ormai è ufficiale: il Bologna FC 1909 e BolognaFiere hanno raggiunto l’accordo per la realizzazione del nuovo stadio. Un tema caldo, che nelle ultime settimane ha animato i tifosi rossoblù. Le opinioni sono tante e variegate, motivo per cui abbiamo deciso di sottoporre un sondaggio ai bolognesi. Oltre 1900 risposte raccolte un poco più di una settimana, cifra che conferma la rilevanza del tema.

Per approfondire:

Donne e uomini, giovani, anziani e oltre 1200 abbonati hanno espresso il loro parere. La sentenza del pubblico? La maggioranza è a favore del trasferimento della struttura in zona Fiera.

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall&apos;Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall’Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

L’identità storica dello Stadio Dall’Ara

Il tema su cui tutti sono d’accordo riguarda la storicità del Dall’Ara. Secondo il 75% dei votanti, infatti, lo stadio è un monumento intoccabile della storia di Bologna. Ma la paura che li accomuna è la perdita del valore storico, affettivo e identitario del Dall’Ara.

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall&apos;Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall’Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

Se da un lato i tifosi rossoblù riconoscono nella perdita di valore una possibile criticità, dall’altra riconoscono il vantaggio di avere una struttura più moderna, tecnologica e confortevole. Un nuovo stadio in zona Fiera, sempre secondo i votanti, permetterebbe di usufruire di servizi migliori all’interno della struttura e di ridurre i disagi legati al traffico per i residenti nel quartiere Saragozza.

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall&apos;Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall’Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

Zona Fiera: disincentivo per i tifosi?

Ma c’è un dato che salta all’occhio. Il 34,8% dei votanti dichiara che se lo stadio dovesse spostarsi in zona Fiera, andrebbe meno volte a vedere la partita dal vivo. A meno che non vengano implementati una serie di servizi e strutture, come dichiarato dal Sindaco di Bologna Matteo Lepore. Un esempio è la realizzazione di maxi parcheggi gratuiti o convenzionati (proposta preferita dal 50% dei votanti). Apprezzata anche la proposta di navette dedicate dalla stazione e dal centro, così come il potenziamento delle piste ciclabili.

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall&apos;Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

Risultati sondaggio sullo Stadio Dall’Ara, Bologna (© 1000cuorirossoblù)

I suggerimenti dei tifosi rossoblù

Tra i suggerimenti arrivati direttamente dai tifosi c’è quello di rassegnarsi all’idea che i tempi cambiato e malincuore bisogna adattarsi. Eppure, sono tanti gli affezionati al Dall’Ara. Non c’è Bologna senza Dall’Ara, lo stadio è un simbolo, quella è la nostra casa e lo sarà per sempre sono alcune delle frasi pronunciate dai votanti. Sono altrettanti quelli che ritengono che lo spostamento sia solo un’operazione commerciale: è nell’interesse degli imprenditori e degli investitori, non ha nulla a che vedere con il Bologna.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *