La storia della Coppa del Mondo si misura anche in gol

In cima alla lista dei marcatori nella storia dei Mondiali c’è Miroslav Klose con 16 gol in quattro edizioni (2002-2014). Il tedesco di origine polacca ha superato il record di Ronaldo il Fenomeno – fermo a 15 – con una rete nella semifinale del 2014 contro il Brasile, quella del leggendario 7-1 di Belo Horizonte. Prima di loro, il primato apparteneva a Gerd Müller, autore di 14 reti in appena due tornei (1970 e 1974), con una media realizzativa che resta ancora oggi inarrivabile.

I bomber che hanno scritto la storia dei Mondiali: dalla regola di Müller a Mbappé

I re di tutti i tempi: la classifica all-time

Ma il record più incredibile in una singola edizione appartiene a Just Fontaine: 13 gol nel Mondiale 1958 in Svezia, un dato che nessuno ha mai avvicinato in quasi settant’anni. Per dare un’idea del distacco, il miglior marcatore di un singolo torneo negli ultimi decenni è stato James Rodríguez nel 2014 con 6 reti – meno della metà.

I pattern dei goleador: cosa hanno in comune i grandi bomber mondiali

Analizzando le statistiche dei migliori marcatori nella storia della competizione, emergono alcune costanti interessanti. La prima è la continuità: quasi tutti i recordman hanno partecipato ad almeno tre edizioni. Klose, Ronaldo, Müller e Pelé hanno accumulato i loro numeri nell’arco di un decennio o più. Il Mondiale premia chi sa restare ad alto livello a lungo, non solo chi ha un singolo torneo brillante – con l’eccezione, appunto, di Fontaine.

La seconda costante riguarda il peso delle fasi a eliminazione diretta. I bomber che hanno lasciato il segno più profondo non si sono limitati a segnare nelle partite del girone: hanno timbrato il cartellino in quarti, semifinali e finali. Pelé ha segnato in due finali diverse (1958 e 1970), Mbappé ha realizzato una tripletta nella finale del 2022, Hurst resta l’unico ad averne fatta una nell’atto conclusivo – nel 1966 contro la Germania.

Il terzo elemento è il ruolo della squadra. Nessun capocannoniere di un Mondiale ha vinto la classifica marcatori giocando per una nazionale debole. Il bomber ha bisogno di una struttura che crei occasioni, che arrivi in fondo al torneo e quindi gli conceda più partite. È un dato che chi studia le quote sulla Coppa del Mondo 2026 conosce bene: il capocannoniere del torneo, nella maggior parte dei casi, arriva da una delle nazionali favorite per la vittoria finale.

2026: chi può entrare nella storia

L’edizione nordamericana del 2026 avrà un formato inedito: 48 squadre, gironi da tre e una fase a eliminazione diretta più lunga. Significa più partite per chi arriva in fondo – potenzialmente otto invece delle sette attuali – e quindi più opportunità per i bomber di accumulare reti.

Kylian Mbappé è il candidato naturale. A soli 23 anni, nella finale del 2022 ha segnato una tripletta storica contro l’Argentina: già a quota 4 gol in carriera ai Mondiali, a 27 anni avrà davanti la prospettiva di almeno due edizioni per scalare la classifica all-time. Erling Haaland sarà al suo primo Mondiale – la Norvegia non si qualificava dal 1998 – e la fame di dimostrare il proprio valore sulla scena più grande potrebbe fare la differenza. Poi ci sono Vinícius Jr., che arriva da stagioni dominanti con il Real Madrid, e Harry Kane, che nel 2018 è stato capocannoniere con 6 gol e sogna di chiudere la carriera internazionale con un’ultima grande impresa.

Conclusione

La classifica dei marcatori ai Mondiali è più di un elenco di numeri: è una mappa delle epoche del calcio, dei cambiamenti tattici, delle storie individuali che si intrecciano con quelle collettive. Ogni edizione aggiunge un capitolo. Quella del 2026, con il suo formato allargato e una nuova generazione di attaccanti al culmine della maturità, ha tutte le premesse per riscrivere record che sembravano intoccabili.

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