F1 | La Motor Valley incorona Kimi Antonelli: Imola in festa per il vincitore del Trofeo Bandini

Ci sono giornate in cui la via Emilia si trasforma nel filo conduttore di una passione che non ha eguali nel mondo. Questo sabato 30 maggio 2026 ne è la prova lampante: Imola si è stretta attorno a uno dei suoi figli più brillanti, Andrea Kimi Antonelli, nel giorno in cui il giovane talento bolognese riceve il prestigioso Trofeo Lorenzo Bandini. Un riconoscimento che affonda le radici nella storia del motorsport e che quest’anno celebra il legame indissolubile tra la terra dei motori e le nuove generazioni di piloti.

Il battito di Imola: l’Autodromo accoglie Kimi Antonelli prima del Trofeo Bandini

Il viaggio celebrativo non poteva che aprirsi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, teatro in mattinata di un primo, caldissimo contatto con il pubblico. I cancelli del circuito del Santerno hanno fatto da sfondo all’abbraccio tra Antonelli e gli appassionati arrivati per mostrare il proprio supporto alla stella della Mercedes. Tra sguardi emozionati, cartoline storiche e bandiere, l’atmosfera ha confermato quanto la Motor Valley sappia riconoscere e coccolare il talento puro cresciuto tra le proprie curve.

A testimoniare l’identità unica di questa terra è stato un goliardico lenzuolo esposto dai tifosi nel paddock, diventato immediatamente il simbolo della mattinata: «Con 1 piadina e 2 tortellini guardo la gara tifando Kimi». Un perfetto manifesto che unisce la cultura gastronomica locale alla viscerale fede motoristica. L’originale incitamento ha catturato l’attenzione e il totale divertimento di Carlo Vanzini. Il telecronista di Sky Sport F1 si è fermato a scherzare con i creatori dell’opera, promuovendo l’iniziativa a pieni voti e posando per una foto.

La parata sulla via Emilia verso il trionfo di Brisighella

La festa si sposta ora verso l’Appennino. Kimi Antonelli raggiungerà la cerimonia di premiazione a Brisighella a bordo di una straordinaria Mercedes AMG GT3 caratterizzata da una speciale livrea celebrativa. I colori della carrozzeria fondono il blu dello stemma di Bologna al tricolore italiano, un vero e proprio tributo visivo alle origini del pilota. Il percorso prevede una sosta istituzionale nella vicina Faenza, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, per un saluto collettivo alla cittadinanza.

Il gran finale è atteso per le ore 18:00 nel suggestivo borgo medievale di Brisighella, sul palco allestito in Piazza Marconi. Lì, davanti a una marea di appassionati e addetti ai lavori, la consegna ufficiale del Trofeo Bandini sancirà l’ennesima giornata magica di una Motor Valley che continua a scrivere, giorno dopo giorno, la storia della velocità mondiale.

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