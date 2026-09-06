Campionato Italiano GT Endurance | La Mercedes di Antonelli Motorsport vince a Imola davanti alle Ferrari-Spirit of Racing

da Imola – Un’esibizione di forza impeccabile consacra la Mercedes-AMG GT3 #64 di Antonelli Motorsport sulle rive del Santerno. L’equipaggio formato da Guy Albag e Lorenzo Ferrari ha conquistato in maniera perentoria la 3 Ore di Imola, terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2026. Scattata dalla prima fila, la vettura della stella a tre punte ha preso il comando prima della variante del Tamburello e non lo ha più ceduto, imponendo un ritmo insostenibile per la concorrenza e gestendo con freddezza quattro ripartenze da regime di Safety Car.

Campionato Italiano GT Endurance 2026, la cronaca della 3 Ore di Imola

I primi metri dopo il semaforo verde hanno subito tracciato l’impronta del pomeriggio. Mentre Albag sorprendeva la Ferrari #50 di Perel portandosi in testa, alle loro spalle la staccata della Tosa innescava un roambolesco incastro a centro gruppo: a farne le spese la Ferrari #25 di Letlaka e l’Audi #22 di Cassarà, costrette al ritiro immediato e causa della prima neutralizzazione. Alla ripartenza, il binomio di testa ha impresso un passo inarrivabile per il resto dello schieramento, aprendo un solco rassicurante in vista del primo valzer di soste ai box.

La fase centrale della corsa ha visto Lorenzo Ferrari consolidare il primato a suon di giri veloci, accumulando un margine superiore ai quindici secondi. Tra gli inseguitori non sono mancati i colpi di scena: l’Audi R8 #99 del Tresor Attempto, balzata provvisoriamente in zona podio grazie a una serie di sorpassi firmati da Frassineti, è finita KO a trenta minuti dal termine nel caos generato da un testacoda della Ferrari #45 di Medler alla Variante Alta.

La Mercedes #64 ha preso il largo, tagliando il traguardo in P1 con un vantaggio enorme. Gli ultimi minuti hanno regato altissima tensione per i restanti gradini del podio e per l’affermazione nella classe GT3 Pro-Am. Le due Ferrari 296 GT3 targate Spirit of Racing sono giunte a contatto a dieci minuti dal termine: Perel (#50) ha tentato l’affondo su Braschi (#51) alla prima variante arrivando lungo in staccata e tamponando la vettura gemella. Nonostante qualche pezzo di carrozzeria perso, Braschi ha conservato la seconda posizione assoluta e la vittoria Pro-Am, mentre Perel ha stretto i denti difendendo il terzo posto dal rientro finale della Lamborghini Huracán #36 di Paul (Oregon Team).

Quinta piazza per la Lambo #85 di Imperiale Racing (Denes-De la Iglesia-Cola, 3° Pro-Am), seguita dalla BMW M4 GT3 #23 di Spirit Racing (Magnussen-Villadsen) e dalla Ferrari #62 di Double TT Racing. Completano la top 10 la Lamborghini #72 (DL Racing), la BMW #8 (Ceccato) e la Mercedes #73 (AKM). Corsa tutta in salita per i leader del campionato Liberati-Michelotto-Zanon (Lamborghini-VSR), giunti 13° al traguardo e appesantiti dai secondi di handicap pattuiti dopo Monza.

Doppia festa per i colori Spirit of Racing grazie al successo nella GT3 Am siglato dalla Ferrari #93 dei fratelli Giacomo e Giovanni Altoè con Ryndziewicz. Nella classe GT Cup 1ª Divisione, ad avere la meglio al termine di un confronto serratissimo è stata la Ferrari 296 Challenge #231 targata Krypton by DL Racing con l’equipaggio formato da Iaquinta-Galli-Ferrara.

I risultati della gara

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