Il ritorno di Benja e la Primavera sconfitta: Bologna, le notizie del 4 settembre

Neanche il tempo di pensare alla fine del mercato, che a Casteldebole è già ora di pensare al prossimo match. In preparazione al derby, sono parecchie le novità provenienti dalla Via Emilia. Ve ne siete persa qualcuna? Nessun problema, a ricapitolare tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Le ultime da Sassuolo

Tra il ballottaggio Bowie-Esposito e le ultime su Berardi, prossimo al rientro da titolare, ecco tutte le ultime notizie dal centro tecnico del Sassuolo.

Calciomercato Bologna, ecco gli svincolati più preziosi

Il mercato è parso a molti tifosi insoddisfacente, o quantomeno incompleto. Chissà se al Bologna servirà qualche ritocco, magari dalla lista degli svincolati. I nomi sono parecchi, esperti ed interessanti per un progetto come quello dei felsinei.

Primavera KO contro l’Inter

La prima sconfitta della Primavera rossoblu è arrivata oggi contro l’Inter: clicca qui per scoprire come si è sviluppato il big match del venerdì.

Bologna-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv, probabili formazioni

Se volete avere tutte le informazioni per seguire il derby emiliano da casa, con tanto di probabili formazioni, questo link potrebbe fare al caso vostro.

Bologna-Sassuolo, riecco subito Dominguez: sarebbe partito comunque, visto il caso-Rowe?

La domanda è lecita, anche perché Benja ha sempre fatto il suo quando chiamato in causa. Magari, se il passato fosse cambiato un po’, l’argentino sarebbe ancora un prezioso alleato piuttosto che una minaccia offensiva nel primo derby emiliano.

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