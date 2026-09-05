Campionato Italiano GT Endurance | Round Imola, Qualifiche: in pole la Ferrari-Spirit of Racing #50

da Imola – Va alla Ferrari 296 GT3 #50 di Spirit of Racing la pole position assoluta per la 3 Ore di Imola, terzo appuntamento del Campionato Italiano GT Endurance 2026. Al termine di sei intense sessioni da 12 minuti – suddivise tra Gruppo A e Gruppo B – l’equipaggio formato da Perel e Duran ha piazzato la stoccata decisiva grazie al miglior tempo combinato delle tre fasi di qualifica, battendo di misura la concorrenza interna delle altre vetture di Maranello.

Campionato Italiano GT Endurance 2026, Imola: il resoconto delle Qualifiche

Le qualifiche si sono aperte sotto il segno di Perel, subito dominatore della prima sessione (Q1A) con la Ferrari #50 in 1’46″632. Il leader ha rifilato oltre mezzo secondo alla 296 GT3 di Fumanelli (Kessel Racing) e alla Mercedes-Antonelli Motorsport di Albag. Nel Gruppo B (Q1B) è stata invece la Ferrari #62 di Double TT Racing ad alzare la voce con Colavita (1’41″799). Nel finale è stato insidiato dall’ottimo giro di Tamburini sulla Ferrari #3 di Easy Race.

Nella seconda fase di qualifiche, la Q2A ha visto il guizzo di Lorenzo Ferrari, capace di portare la Mercedes-Antonelli #64 al comando in 1’41″777 davanti al duo Spirit of Racing composto da Braschi (#51) e Gai (#69), con Duran che ha comunque mantenuto la #50 nelle posizioni di vertice della combinata. In Q2B la risposta delle Rosse è stata perentoria: Jefferies (Dragon Racing) e Coluccio (Easy Race #3) hanno monopolizzato le prime piazze, portando momentaneamente in pole provvisoria la vettura di Easy Race.

I decisivi turni finali della Q3 hanno regalato colpi di scena a ripetizione. Nel Gruppo A, Perel si è superato limando il proprio crono fino a un eccezionale 1’41″046. Grazie a questa grande prestazione ha blindato la pole position per la Ferrari #50 di Spirit of Racing. L’ultima sessione (Q3B) ha visto una battaglia serrata al vertice tra la #62 di Renmans (Double TT Racing), la McLaren #59 di Cazzaniga e la Ferrari #3 di Easy Race spinta da Marchiante (1’41″244), prima che un’uscita di pista della Honda NSX di Ebrahim provocasse la bandiera rossa finale decretando la conclusione delle prove.

La prima fila per la gara di domani vede dunque due Rosse: la #50 e la Easy Race #3. Nella classe GT Cup, pole position conquistata dalla Ferrari 296 Challenge #231 di Krypton by DL Racing guidata dall’equipaggio Galli-Iaquinta-Ferrara. Il semaforo verde per la 3 Ore di Imola domani alle ore 12:05.

I risultati delle Qualifiche

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