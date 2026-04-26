GT Italiano | Imola, BMW #7 vince Gara 2 davanti all’Audi di Frassineti. Successo Ferrari in Pro-Am

da Imola – Si è chiuso il primo weekend del Campionato Italiano GT Sprint 2026 a Imola si chiude con un verdetto deciso dai commissari ma confermato dalla pista: la vittoria assoluta di Gara 2 va alla BMW #7 di Klingmann-Marciello (Ceccato Racing), che ereditano il primato dopo la penalità di 25″ inflitta alla Lamborghini di Perera per un’irregolarità ai box.

Ottima P2 per Andrea Frassineti su Audi, successi di classe per Ferrari e Antonelli Motorsport.

Campionato Italiano GT Sprint 2026, Imola: il resoconto di Gara 2

Sfortunate le Lamborghini, gran rimonta di Frassineti

La gara è stata un lungo inseguimento tra la Porsche di King e lo squadrone Lamborghini. Dopo una prima fase dominata dal poleman britannico, le Huracán GT3 Evo hanno preso il sopravvento. Sfortuna per la #66 di Michele Michelotto (VSR), rallentata da una foratura mentre lottava per il podio, ma a tenere alta la bandiera di Sant’Agata ci ha pensato Franck Perera.

Il francese del team DL Racing ha tagliato il traguardo per primo dopo una risalita furiosa, venendo però declassato a causa di una penalità di 25 secondi per un’irregolarità al pit stop, decisione che ha consegnato il successo a BMW. Ottimo risultato per il campione italiano GT Andrea Frassineti: insieme al compagno Aka, il pilota romagnolo dell’Audi-Tresor #99 è risalito dal fondo della griglia alla P2.

Ferrari regina in Pro-Am, successo Antonelli Motorsport in Am

Le urla dei tifosi hanno accompagnato la cavalcata della Ferrari 296 GT3 #51. L’equipaggio di Spirit of Racing, composto da Machiels e Braschi, ha condotto una gara da manuale nel cuore della Motor Valley, conquistando una splendida vittoria in classe Pro-Am (P8 assoluta).

C’è gloria anche per un’altra scuderia del territorio emiliano-romagnolo: l’Antonelli Motorsport. Il team capitanato da Marco Antonelli ha celebrato il trionfo nella classe Am grazie alla Mercedes #82 di Colombini e Zonzini. I due hanno preceduto sotto la bandiera a scacchi la Ferrari #69 e la #39 di Target Racing, completando un podio dal sapore tutto locale.

Campionato Italiano GT Sprint 2026, Imola: i risultati Gara 2

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