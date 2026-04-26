CIV SBK | Misano 2026: Delbianco fa il bis e chiude un weekend perfetto

Il primo round del Dunlop CIV 2026 va in archivio con un monologo tinto d’azzurro Yamaha. Alessandro Delbianco non si è accontentato della vittoria del sabato, andando a prendersi di forza anche Gara 2. In una domenica baciata dal sole della Riviera, l’eccellenza della Motor Valley ha offerto uno spettacolo di altissimo livello, tra fughe solitarie e solide rimonte.

Dominio Delbianco: una doppietta che vale il primato

Se Gara 1 aveva dato un primo segnale, la seconda manche della domenica ha confermato che il binomio formato da Alessandro Delbianco e il team DMR Racing è attualmente il punto di riferimento della categoria.

Il pilota riminese ha gestito la pressione iniziale con la freddezza dei veterani, rispondendo colpo su colpo agli attacchi dei rivali prima di imporre un ritmo insostenibile per chiunque. Con un passo che solo lui ha mostrato, Delbianco ha scavato un solco di oltre tre secondi tra sé e gli inseguitori, involandosi verso una doppietta incredibile.

Colpi di scena e il cuore di Michele Pirro

Alle spalle del fuggitivo, la gara è stata un susseguirsi di emozioni forti. Il grande protagonista della prima metà è stato Michael Ruben Rinaldi, la cui corsa è stata purtroppo interrotta da un problema tecnico all’ottavo giro mentre si trovava in piena lotta per il podio.

Questo episodio ha spalancato le porte a Gabriele Giannini (Honda), bravo a capitalizzare le occasioni e a blindare una solidissima seconda posizione.

Michele Pirro dopo una partenza complicata che lo ha visto scivolare fino al nono posto, ha dato vita a una progressione incredibile. Sorpasso dopo sorpasso ha risalito la classifica con una ferocia agonistica d’altri tempi, piegando la resistenza di un ottimo Luca Ottaviani proprio nelle fasi finali.

Le gerarchie del 2026: Yamaha avanti, Ducati insegue

Il round di Misano si chiude con il medesimo podio del sabato, ma con indicazioni tecniche ben diverse. La Yamaha con Delbianco è sembrata molto superiore e ci sarà da capire se nei prossimi round questo status verrà mantenuto. Ducati invece è presente con più piloti al vertice, ma sembra perdere terreno dai rivali a livello di passo.

Discorso diverso per Honda che funziona bene con Giannini e Ottaviani, e al momento sembra essere un nemico insidiozo le le due case di vertice. Al Mugello ne capiremo di più.

La classifica di Gara 2 del CIV SBK a Misano

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook