WEC | Ferrari, Coletta: «Faremo il massimo per non deludere i 90.000 tifosi a Imola»

da Imola – Il Mondiale Endurance riparte dal Santerno e la Ferrari si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di chi deve difendere il trono. Antonello Coletta, Responsabile Endurance del Cavallino, ha incontrato la stampa in vista della 6 Ore di Imola per fare il punto sulla stagione WEC 2026, tra ambizioni iridate e le recenti discussioni sulla trasparenza regolamentare.

WEC Imola, Coletta: Obiettivo vittoria Ferrari e il “gioco” degli avversari

Nonostante il ruolo di riferimento acquisito, Coletta predica umiltà: «Siamo tornati con la voglia di vincere: è il minimo comune denominatore di ogni scelta Ferrari. La Ferrari è “obbligata” a vincere e noi abbiamo l’onore di fare tutto il possibile perché ciò accada. Oggi partiamo come favoriti perché abbiamo vinto la stagione precedente, ma per noi è una ripartenza da zero: tutte le vetture sono state ri-omologate».

Sui primi riscontri cronometrici delle libere, il manager avverte che i valori reali sono ancora nascosti: «Forse stavolta gli altri si sono nascosti meglio. Analizzando i parziali dei competitor, credo che i valori reali non siano quelli visti finora. Vederci nelle prime tre posizioni in FP1 è probabilmente il segno che qualcuno ha giocato a nascondino, ma fa parte del gioco».

Il nodo BoP e la trasparenza

Interpellato sulla decisione di FIA e ACO di non rendere pubblici i dati del BoP, Coletta ha mantenuto un profilo istituzionale senza rinunciare a un’opinione personale netta: «È un tema che non possiamo trattare direttamente, quindi è difficile rispondere con precisione. Tuttavia, personalmente preferisco sempre parlare delle cose con chiarezza».

Per il Responsabile Ferrari, la priorità resta il campo: «Esistono delle regole e credo vadano rispettate. È evidente che tutti noi preferiremmo avere sempre più informazioni e conoscere ogni dettaglio dietro le quinte delle competizioni».

Il calore di Imola e la conferma ai vertici

Tecnicamente, la sfida più grande riguarda gli pneumatici, dopo il rinvio dei test mediorientali: «Non è un vantaggio. Ora abbiamo meno chilometri sulle spalle e meno conoscenza delle nuove gomme. Altri costruttori, correndo in America, hanno già testato questi pneumatici in gare lunghe. Capire come portare la gomma in temperatura, mantenerla nella finestra ottimale e garantirne la durata è il “grande classico”».

L’entusiasmo dei 90.000 tifosi attesi sarà una spinta ulteriore: «Faremo il massimo per non deluderli e iniziare la stagione con il piede giusto. La pressione va gestita, non subita».

In chiusura, Coletta ha ribadito la filosofia che ha riportato la Ferrari al vertice: «I risultati non arrivano mai per caso, ma grazie a un sistema di lavoro rigoroso. Il prossimo passo è riuscire a rimanere dove siamo arrivati. Vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più».

Infine, una stoccata alla concorrenza: «Basta guardare le dichiarazioni di un altro costruttore che, annunciando il proprio ritorno, ha parlato più di noi che di se stesso. Credo che quella sia la migliore risposta possibile».

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