F1 | Verstappen vince il pazzo GP del Bahrain in Malesia. Antonelli 2°, super rimonta per la Ferrari

In una domenica malese ai limiti dell’imprevedibile, condizionata da un meteo estremo e da clamorosi bug informatici sulle nuove power unit 2026, Max Verstappen ritrova il gradino più alto del podio. Nel GP del Bahrain F1 2026 (disputato in via eccezionale a in Malesia, a Sepang), l’olandese ha regalato alla power unit Red Bull-Ford la prima storica affermazione, riportando il marchio dell’Ovale Blu alla vittoria nel Circus a 23 anni di distanza dall’impresa di Fisichella in Brasile.

Ma se Verstappen ha dettato il passo gestendo la corsa magistralmente, lo spettacolo vero è andato in scena alle sue spalle. I tifosi italiani hanno potuto gioire per la straordinaria costanza di Andrea Kimi Antonelli, splendido secondo su Mercedes. Incredibile prova d’orgoglio della Ferrari, capace di piazzare Lewis Hamilton (3°) e Charles Leclerc (4°) a ridosso del vertice dopo un inizio di gara disastroso per entrambi a causa di un errore nella scelta delle fomme in partenza.

Ritiro per George Russell, con Kimi Antonelli che ora ha 84 punti di vantaggio in classifica sul suo compagno di squadra e diretto rivale per il titolo.

Pioggia, bug informatici e il calvario iniziale della Ferrari nel GP del Bahrain 2026 F1 in Malesia

Le criticità sono emerse ben prima dello spegnimento dei semafori. Una violenta pioggia monsonica abbattutasi su Sepang non solo ha ritardato la partenza, ma ha scoperchiato un grave difetto di gioventù delle vetture 2026: costrette a procedere a bassa velocità dietro la Safety Car nei giri di ricognizione, i software FIA sulle nuove power unit sono andati in tilt per la mancata rotazione del turbo. L’anomalia ha obbligato la Direzione Gara a una lunga bandiera rossa per consentire il reset dei sistemi.

Al via effettivo, dato da fermo su pista ancora umida, Verstappen ha preso la leadership su gomme intermedie davanti a uno scatenato Antonelli. Nelle retrovie, invece, per la Ferrari è stato subito un incubo: Charles Leclerc ha compromesso le prime fasi danneggiando l’ala anteriore in un contatto con l’Audi di Gabriel Bortoleto in curva 3, venendo costretto a un pit stop anticipato.

Poco dopo, al giro 9, l’insabbiamento della Cadillac di Bottas ha chiamato in causa la Safety Car: tutti i big si sono tuffati ai box per montare le gomme slick, tranne Lewis Hamilton. Il muretto di Maranello ha continuato a l’inglese in pista con le coperture da asciutto sull’umido, una scelta che aveva fatto precipitare Hamilton addirittura in 17ª posizione, per poi via via risalire.

Il passo di Antonelli e il dramma sportivo di Russell

Mentre Ferrari era chiamata all’impresa dalle retrovie, la lotta per il podio si stabilizzava con Verstappen in fuga, inseguito dalle due Mercedes. Kimi Antonelli ha dimostrato ancora una volta una maturità impressionante: il giovane bolognese ha tenuto un passo formidabile, rintuzzando gli attacchi a distanza del compagno di squadra George Russell e consolidando il secondo posto.

Una gestione rivelatasi cruciale anche alla luce del clamoroso azzardo di casa Mercedes: il team aveva infatti deciso di posticipare a Singapore la sostituzione del propulsore per attendere il powertrain aggiornato. Una scelta pagata a caro prezzo da George Russell, che al 50° passaggio ha visto cedere la sua power unit mentre occupava il terzo posto, parcheggiando la W17 in fondo al rettilineo. Questo ritiro pesa come un macigno in chiave iridata: Kimi Antonelli, portando a casa i 18 punti del secondo posto, rosicchia ulteriore margine proprio sul compagno di squadra (attualmente secondo in classifica generale).

L’urlo finale della Ferrari: Hamilton a podio, Leclerc quarto

L’uscita di scena di Russell ha provocato l’ingresso di un’ennesima Safety Car, ricompattando il gruppo a soli cinque giri dal termine. Alla ripartenza, lo spettacolo è stato tutto a tinte rosse. Lewis Hamilton, protagonista di una rincorsa furiosa e feroce dal fondo dello schieramento a suon di giri veloci, ha coronato la sua impresa. L’inglese della Ferrari ha infilato la Red Bull di Isack Hadjar in curva 1, agguantando un terzo gradino del podio che dopo nove giri sembrava un miraggio.

Alle sue spalle, sfruttando la ripartenza finale e le gomme soft, Charles Leclerc è riuscito a risalire fino a una insperata quarta posizione, raddrizzando definitivamente una domenica che rischiava di essere disastrosa per la Scuderia. In zona punti festeggiano anche Piastri (6°), Lawson (7°) e Fernando Alonso, formidabile 8° con l’Aston Martin, oltre a Lando Norris (9°) e al giovane Arvid Lindblad (10°).

GP del Bahrain 2026 F1 in Malesia, la classifica finale

Pos. Pilota Scuderia Distacco Pit Stop 1 Max Verstappen Red Bull Racing Vincitore 3 2 Kimi Antonelli Mercedes +2.307 3 3 Lewis Hamilton Ferrari +4.919 2 4 Charles Leclerc Ferrari +7.258 4 5 Isack Hadjar Red Bull Racing +8.571 3 6 Oscar Piastri McLaren +9.454 4 7 Liam Lawson Racing Bulls +12.753 3 8 Fernando Alonso Aston Martin +13.372 3 9 Lando Norris McLaren +13.993 3 10 Arvid Lindblad Racing Bulls +15.928 3 11 Nico Hulkenberg Audi +17.404 4 12 Lance Stroll Aston Martin +18.052 4 13 Franco Colapinto Alpine +18.997 3 14 Oliver Bearman Haas +22.305 3 15 Esteban Ocon Haas +22.532 3 16 Pierre Gasly Alpine +23.315 4 17 Carlos Sainz Williams +25.431 3 18 Gabriel Bortoleto Audi +28.233 5 19 Sergio Perez Cadillac +29.310 7 Rit. George Russell Mercedes Ritirato 3 Rit. Alexander Albon Williams Ritirato 3 Rit. Valtteri Bottas Cadillac Ritirato –

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