F1 | Verstappen trionfa a Singapore. Leclerc 2°, Antonelli sul podio nonostante le difficoltà

Il circuito cittadino di Marina Bay si è finalmente arreso al talento di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, vero e proprio dominatore dell’intero fine settimana, ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nel Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. Una gara gestita magistralmente dal via alla bandiera a scacchi, domando i tentativi di rimonta di un ottimo Charles Leclerc, giunto secondo sulla sua Ferrari.

A rubare la scena è stato però, ancora una volta, Kimi Antonelli. L’italiano della Mercedes, pur sofferente e alle prese con evidenti problemi fisici (surriscaldamento nell’abitacolo) e tecnici, ha strappato con i denti e con il talento un clamoroso terzo posto finale. Un piazzamento che gli consegnerà il primo, clamoroso, match point per il titolo mondiale già nel prossimo appuntamento di Austin.

La partenza: Verstappen resiste a Leclerc

Allo spegnimento dei semafori, Verstappen ha sfruttato al massimo il grip delle sue gomme Soft, mantenendo saldamente la prima posizione e chiudendo la porta al generoso tentativo di staccata di Leclerc nelle primissime curve. Alle loro spalle si è accodato Lewis Hamilton (l’unico tra i primi ad aver azzardato la partenza su mescola Media), seguito da Antonelli, Lando Norris e Oscar Piastri.

La corsa ha vissuto una prima fase di stallo, interrotta solo all’ottavo giro dal ritiro dell’Audi di Gabriel Bortoleto, fermatasi all’uscita della corsia box. La conseguente Virtual Safety Car non ha innescato la consueta girandola di pit stop, con i leader che hanno preferito proseguire con la strategia originale.

L’errore di Hamilton e la sofferenza di Antonelli

Con il passare dei giri, la scommessa della gomma Media non ha pagato per Lewis Hamilton. L’inglese ha faticato a tenere il passo dei battistrada, lamentandosi via radio della mancanza di aderenza prima di rientrare ai box al giro 18 per montare le Soft. La corsa si è improvvisamente infiammata al giro 39, quando Lance Stroll ha parcheggiato la sua Aston Martin in curva 15.

La conseguente Virtual Safety Car ha spinto al pit stop tempestivo Leclerc e Antonelli, ma ha anche generato un pesante errore in casa Ferrari: richiamato per il cambio gomme, Hamilton (in quel momento secondo) ha inavvertitamente mancato l’ingresso ai box, rovinando di fatto la sua rincorsa al podio.

Nel frattempo, i battistrada affrontavano le proprie criticità: Verstappen faceva i conti con un guasto alla radio, mentre Antonelli segnalava una preoccupante perdita di liquidi sui piedi e problemi di calore estremo, incassando pure una rischiosa bandiera bianconera per track limits.

Finale incandescente: Leclerc insegue, capolavoro Antonelli

Negli ultimi venti giri la gara ha cambiato volto. Leclerc, equipaggiato con gomme medie più fresche, ha iniziato a martellare ritmi insostenibili per gli avversari. Al 46esimo passaggio il monegasco ha superato di slancio il compagno di squadra Hamilton e si è lanciato in una disperata caccia a Verstappen, arrivando fino a 7 secondi dall’olandese, senza però mai riuscire a impensierirlo seriamente.

Il vero spettacolo si è consumato poco più indietro, in una serratissima lotta a tre per il podio. Al giro 54, Norris ha attaccato duramente Hamilton, costringendo il ferrarista a un lungo in curva 1. Di questa convulsa bagarre ha approfittato in modo geniale Kimi Antonelli: il bolognese si è infilato nel varco infilzando prima la McLaren e superando subito dopo anche la Ferrari di Hamilton, andandosi a prendere di forza la terza posizione.

Sotto la bandiera a scacchi ha trionfato Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli. Giù dal podio le due McLaren di Norris (4°) e Piastri (5°), mentre Hamilton, in grave crisi di gomme, è sprofondato al sesto posto. Ottima prova per la Racing Bulls con Liam Lawson settimo e Isack Hadjar decimo, intervallati dall’esperto Nico Hulkenberg (8°) e da George Russell (9°).

F1 GP Singapore 2026, la classifica finale

Pos. Pilota Vettura Distacco 1 Max Verstappen Red Bull Racing Vincitore 2 Charles Leclerc Ferrari +7.335 3 Kimi Antonelli Mercedes +24.573 4 Lando Norris McLaren +40.506 5 Oscar Piastri McLaren +49.644 6 Lewis Hamilton Ferrari +53.188 7 Liam Lawson Racing Bulls +81.666 8 Nico Hulkenberg Audi +83.386 9 George Russell Mercedes +84.677 10 Isack Hadjar Red Bull Racing +90.862 11 Pierre Gasly Alpine +1 Giro 12 Oliver Bearman Haas F1 Team +1 Giro 13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 Giro 14 Carlos Sainz Williams +1 Giro 15 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 Giro 16 Fernando Alonso Aston Martin +1 Giro 17 Sergio Perez Cadillac +2 Giri Rit. Alexander Albon Williams Ritirato 19 Valtteri Bottas Cadillac +3 Giri Rit. Lance Stroll Aston Martin Ritirato Rit. Franco Colapinto Alpine Ritirato Rit. Gabriel Bortoleto Audi Ritirato

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