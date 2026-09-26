F1 | GP Azerbaijan, Russell vince in volata su Verstappen. 4° Leclerc, Antonelli 5° in rimonta

George Russell completa un weekend impeccabile e conquista con merito il GP d’Azerbaijan 2026 di F1! Il pilota della Mercedes, autore della pole position al venerdì, ha condotto una gara di testa solida e autorevole sul tracciato cittadino di Baku, gestendo con freddezza ogni fase della corsa e resistendo al ritorno finale di Max Verstappen (Red Bull), arrivato a solo un decimo di distacco sotto la linea del traguardo in un concitato finale caratterizzato da Safety Car e bandiere gialle.

Sul podio anche Isack Hadjar. Kimi Antonelli, partito 16° dopo un errore in qualifica, chiude in rimonta al 5° posto tra le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ottima settima posizione per Arvid Lindblad con la RacingBulls, nonostante un incidente con il compagno di squadra.

F1 GP Azerbaijan 2026, la cronaca della Gara

Prova di forza di Russell

Per George Russell si tratta di una vittoria pesante e costruita fin dal primo metro. Bravo a difendere la leadership al via dalla staccata di curva 1, il britannico ha impresso un ritmo insostenibile per la concorrenza nella prima metà di gara, scavando un solco di sicurezza sugli inseguitori. Nemmeno i due ingressi della Safety Car — il primo per l’incidente di Albon e il secondo per il caos scatenato da Colapinto in curva 1 — hanno scalfito le certezze dell’inglese, impeccabile nelle ripartenze.

Nel finale, con il crash di Bottas a un giro dal termine che ha chiamato la doppia bandiera gialla nell’ultimo settore, Verstappen ha tentato l’ultimo disperato arrembaggio sul lungo rettilineo principale. Russell ha però incrociato le traiettorie con precisione, tagliando il traguardo d’autorità con un decimo di margine e concretizzando un weekend dominato dalle libere alla gara.

A completare il podio c’è un ottimo Isack Hadjar (3°): al rientro nel caccia della Red Bull dopo lo stop per l’infortunio al polso, il francese ha disputato una gara molto accorta, approfittando del lungo di Oscar Piastri (finito 15°) per regalare alla scuderia austriaca un prezioso doppio piazzamento sul podio.

Ferrari ancora giù dal podio, Antonelli limita i danni

Le Rosse mancano ancora la top 3. Charles Leclerc, scattato dalla prima fila ma penalizzato da un forte pattinamento allo spegnimento dei semafori che lo ha fatto scivolare alle spalle di Piastri e delle due Red Bull, è stato bravo a ricostruire la propria gara con costanza. Nel finale il monegasco ha difeso con le unghie la quarta posizione, respingendo i tentativi di avvicinamento di Kimi Antonelli. Sesta piazza finale per Lewis Hamilton. Entrambi gli alfieri di Maranello hanno condotto una gara senza sbavature, ma non hanno mai avuto il ritmo dei primi.

Per quanto riguarda Kimi Antonelli, il giovane bolognese ha portato a casa un buon 5° posto che gli permette di raccogliere punti importanti in ottica campionato. Scattato dalla 16ª casella dopo l’errore nelle qualifiche e favorito anche dalle neutralizzazioni e dal caos a centro gruppo (come il ritiro di Norris e Gasly), Antonelli ha sfilato con pazienza diverse vetture più lente, completando la sua risalita fino alla quinta piazza senza correre rischi eccessivi. Il classe 2006 mantiene un margine rassicurante in vetta alla classifica iridata, ma con i risultati di oggi Russell accorcia a -62.

Racing Bulls a punti con il lampo di Lindblad

Gara positiva anche per la Racing Bulls, che torna da Baku con un bottino di punti molto pesante. Nonostante un incidente di famiglia che ha messo fuori gioco Liam Lawson, la squadra faentina ha potuto festeggiare la bella prestazione di Arvid Lindblad.

Il rookie britannico ha risalito la classifica, coronando la sua prestazione con un bellissimo sorpasso ai danni di Esteban Ocon (Haas) proprio sul rettilineo finale. Lindblad ha così conquistato un ottimo 7° posto; punti pesanti per la classifica costruttori, soprattutto in virtù del doppio ritiro delle Alpine.

Prossimo appuntamento a Sepang per il GP del Bahrain (2-4 ottobre).

F1 GP Azerbaijan 2026, la classifica finale

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