F1 | GP Brasile, trionfa Norris, Verstappen 2° da urlo. Antonelli butta via la vittoria, Mercedes iridata

Lando Norris ha trionfato nel GP del Brasile 2026 di F1, conquistando la sua terza vittoria stagionale in una gara condizionata dalla pioggia. Il pilota della McLaren ha preceduto un monumentale Max Verstappen, autore di una storica rimonta dalla ventunesima casella, e la seconda Red Bull di Isack Hadjar.

A fine gara, le decisioni dei commissari hanno stravolto le posizioni a ridosso del podio. Kimi Antonelli è stato retrocesso al quinto posto: il neo iridato della Mercedes ha incassato 5 secondi di sanzione per unsafe release, dopo già essere finito in pista alle spalle del compagno George Russell (4°).

Sanzioni pesanti anche in casa Ferrari, con Charles Leclerc scivolato in ottava posizione a causa di una penalità di 5 secondi per aver innescato una collisione. Il monegasco ha chiuso appena davanti a Lewis Hamilton, nono al traguardo nel suo 400° Gran Premio in carriera. I punti raccolti da Russell e Antonelli sono bastati per consegnare matematicamente alla Mercedes il Titolo Costruttori 2026.

La cronaca della gara

Antonelli croce e delizia

Brividi già nel giro di ricognizione, quando Antonelli ha perso il controllo della sua vettura finendo sull’erba, ma è riuscito fortunatamente a ripartire senza danni. Allo spegnimento dei semafori, il talento italiano è stato protagonista di uno scatto bruciante, superando Norris e prendendosi la prima posizione, mentre Liam Lawson si è infilato all’esterno per la seconda piazza.

Nelle retrovie, i piloti fuori posizione hanno dato spettacolo. Hamilton ha recuperato undici posizioni nel solo primo giro, ma a impressionare è stato il ritmo infernale di Max Verstappen: l’olandese è risalito fino all’ottavo posto in appena cinque passaggi. Con la pista che si andava asciugando e le gomme intermedie ormai al limite, i battistrada (Norris, Hadjar, Russell e lo stesso Verstappen) hanno scavalcato facilmente Lawson.

Mercedes da sagra degli errori

Il momento chiave è arrivato intorno al quindicesimo giro con il passaggio alle gomme slick. Il pit stop si è trasformato in un incubo per George Russell, che è andato in testacoda nella corsia di uscita dei box sfiorando le barriere di protezione. Antonelli ha effettuato la sosta al giro 17 ed è tornato in pista al comando, ma la sua leadership ha avuto vita breve.

Al ventesimo giro, accusando problemi alla vettura, il pilota italiano è finito in testacoda in curva 1, lasciando strada libera a Norris. Pochi passaggi più tardi, un altro errore in frenata lo ha condannato a farsi sfilare anche dalle due Red Bull. Nel frattempo, Verstappen ha continuato la sua marcia inarrestabile e, al giro 38, ha superato di forza il compagno Hadjar prendendosi la seconda posizione assoluta.

Festa McLaren, sprofondo rosso

A dieci giri dal termine la pioggia è tornata a bagnare pesantemente il circuito di Interlagos. Tutti i piloti sono stati costretti a una sosta extra per montare le coperture Intermedie. Hamilton ha rischiato grosso con un testacoda in salita, ma ha potuto riprendere la via della pista.

Davanti, Lando Norris ha gestito magistralmente la situazione e ha tagliato il traguardo in solitaria. Verstappen ha sigillato la sua impresa chiudendo secondo, mentre Hadjar ha completato il doppio podio Red Bull. Oscar Piastri ha portato l’altra McLaren al sesto posto, seguito da Lawson, Leclerc, Hamilton e dalla decima piazza di Nico Hülkenberg su Audi.

La classifica del GP Brasile F1

Pos. N° Pilota Scuderia Tempo / Gap 1 1 Lando Norris McLaren 1:35:23.504 2 3 Max Verstappen Red Bull Racing +14.602 3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +24.485 4 63 George Russell Mercedes +33.991 5 12 Kimi Antonelli Mercedes +41.017 (Pen.) 6 81 Oscar Piastri McLaren +56.475 7 30 Liam Lawson Racing Bulls +75.402 8 16 Charles Leclerc Ferrari +78.586 (Pen.) 9 44 Lewis Hamilton Ferrari +1 Lap 10 27 Nico Hülkenberg Audi +1 Lap 11 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 Lap 12 14 Fernando Alonso Aston Martin +1 Lap 13 43 Franco Colapinto Alpine +1 Lap 14 10 Pierre Gasly Alpine +1 Lap 15 23 Alexander Albon Williams +1 Lap 16 5 Gabriel Bortoleto Audi +1 Lap 17 87 Oliver Bearman Haas +1 Lap (Pen.) 18 11 Sergio Pérez Cadillac +2 Laps 19 55 Carlos Sainz Williams +2 Laps 20 51 Rafael Câmara Haas +2 Laps Rit. 18 Lance Stroll Aston Martin Ritirato Rit. 77 Valtteri Bottas Cadillac DNS Note: Kimi Antonelli (5 sec, unsafe release), Charles Leclerc (5 sec, per aver provocato un incidente) e Oliver Bearman (5 sec, unsafe release) penalizzati a fine gara.

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