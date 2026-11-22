Un GP di Las Vegas 2026 di F1 incandescente, deciso all’ultimo respiro tra scie, gestione dell’energia e colpi di scena. Max Verstappen (Red Bull) resiste fino alla bandiera a scacchi agli attacchi delle McLaren e conquista la vittoria sulla Strip, centrando il suo terzo successo nel Nevada e il quarto in stagione.

Sul podio salgono Lando Norris (2°) e Oscar Piastri (3°), bravi a capitalizzare il finale con gomme medie. Tra i protagonisti della serata c’è stato Kimi Antonelli, a lungo in corsa per il successo con la Mercedes prima di cedere nel finale (4°), mentre per la Ferrari è una notte da dimenticare tra il contatto tra i due piloti e la penalità a Leclerc.

F1 GP Las Vegas, la sfida al vertice: scie e sorpassi a elastico

Fin dal via la lotta per la vittoria si trasforma in una partita a scacchi ad altissima velocità. Verstappen difende la prima posizione allo start su George Russell, ma il gioco delle scie e il dispiegamento dell’energia accendono subito i duelli al vertice: Russell sfila al comando sul lungo rettilineo già al 2° giro, ma Verstappen replica puntualmente all’ingresso di curva 17 al passaggio successivo, dando vita a un continuo scambio di posizioni insieme al compagno di squadra in Red Bull Isack Hadjar, poi rallentato intorno a metà gara dalla rottura dell’ala anteriore e scivolato fino al 14° posto finale.

Nella fase centrale e finale è Kimi Antonelli a prendersi i riflettori: dopo aver faticato nelle primissime battute con le gomme medie scivolando in ottava posizione, il pilota Mercedes risale con decisione fino a inserirsi a pieno titolo nella lotta per il comando, superando Russell e Verstappen al 39° giro e scambiandosi la leadership con l’olandese a più riprese.

Al 48° giro Russell finisce sullo sporco e tocca il muro sul rettilineo dopo curva 3 provando a superare il compagno di box, scivolando in nona piazza. Quando Antonelli sembra poter giocarsi fino in fondo le proprie carte per la vittoria, però, al penultimo giro accusa un improvviso calo di energia sulla sua monoposto, venendo sfilato da Norris, Piastri e Pierre Gasly (poi ripassato da Kimi all’ultimo giro per il 4° posto). Verstappen tiene così la vetta fino alla bandiera a scacchi davanti a Norris (+0.639s) e Piastri (+1.529s).

Ferrari nell’incubo: contatto tra Leclerc e Hamilton e penalità

Weekend complicato e finale amaro per la Ferrari, mai realmente in grado di inserirsi nella corsa al vertice e finita per farsi male in casa propria. Dopo aver scavalcato Hülkenberg in avvio, Charles Leclerc e Lewis Hamilton si ritrovano coinvolti in un duello serrato nel traffico. Le tensioni tra i due salgono durante una lotta con Norris, in cui ad avere la peggio è Hamilton, che subisce 10 secondi di penalità per aver tagliato una curva.

Al 38° giro il tutto culmina in un incidente fratricida: provando a infilarsi in uno spiraglio mentre Hamilton attaccava Piastri, Leclerc entra in contatto con il compagno di squadra mandandolo in testacoda. Per l’episodio la Direzione Gara infligge 10 secondi di penalità a Leclerc, chiudendo una serata difficile che vede Hamilton 7° e Leclerc 10° al traguardo.

Racing Bulls a secco di punti dopo un grande inizio

Tra le note più vivaci della prima parte di gara spicca la Racing Bulls, subito protagonista nelle posizioni di vertice con il giovane Arvid Lindblad: partito 5° in griglia, il talento del team faentino mostra grande intraprendenza nelle fasi iniziali arrivando a scavalcare Norris e a insidiare Russell fino alla terza posizione al 5° giro, prima di terminare la propria gara con un ritiro al 19° passaggio dopo un errore in regime di Safety Car.

Sfortunato il compagno di squadra Liam Lawson, che dopo un’ottima qualifica è stato costretto a scattare dalla pit lane per una perdita di carburante prima del via. Non è riuscito a rimontare ed è arrivato 15° sotto la bandiera a scacchi.

F1, GP Las Vegas 2026: i risultati della gara

Pos N° Pilota Team Giri Tempo / Ritiro 1 3 Max Verstappen Red Bull Racing 50 1:27:39.624 2 1 Lando Norris McLaren 50 +0.639s 3 81 Oscar Piastri McLaren 50 +1.529s 4 12 Kimi Antonelli Mercedes 50 +2.574s 5 10 Pierre Gasly Alpine 50 +2.927s 6 43 Franco Colapinto Alpine 50 +7.955s 7 44 Lewis Hamilton Ferrari 50 +12.795s 8 55 Carlos Sainz Williams 50 +12.938s 9 63 George Russell Mercedes 50 +13.192s 10 16 Charles Leclerc Ferrari 50 +17.554s 11 27 Nico Hülkenberg Audi 50 +22.720s 12 5 Gabriel Bortoleto Audi 50 +28.602s 13 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 50 +28.843s 14 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 50 +36.488s 15 30 Liam Lawson Racing Bulls 50 +36.588s 16 51 Rafael Câmara Haas F1 Team 50 +47.814s 17 18 Lance Stroll Aston Martin 50 +68.353s 18 77 Valtteri Bottas Cadillac 50 +71.673s 19 14 Fernando Alonso Aston Martin 49 Ritirato (DNF) NC 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 19 Ritirato (DNF) NC 11 Sergio Pérez Cadillac 17 Ritirato (DNF) NC 23 Alexander Albon Williams 0 Non partito (DNS)

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