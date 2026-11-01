F1 | GP Messico: Kimi Antonelli è Campione del Mondo! Verstappen vince la gara in volata su Hamilton

L’Italia dei motori scrive la pagina più bella e attesa della sua storia recente nel GP del Messico: Kimi Antonelli è il nuovo Campione del Mondo di F1 2026! All’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il ventenne bolognese conquista matematicamente l’iride al termine di una gara gestita da veterano consumato, chiusa sul terzo gradino del podio al volante della sua Mercedes. Un’impresa epica che riporta la corona iridata nel nostro Paese dopo 73 anni, consacrando un talento puro che ha infranto ogni record di precocità.

La vittoria del Gran Premio va a Max Verstappen, che ha preceduto in volata la Ferrari di Lewis Hamilton al termine di una gara ad altissima tensione, che ha visto anche i due alfieri della Rossa arrivare allo scontro.

F1. la cronaca del GP del Messico 2026: film di una domenica storica

La partenza e i fuochi d’artificio al primo giro

Allo spegnimento dei semafori, gli 800 metri che separano la griglia dalla lunghissima staccata di Curva 1 si trasformano subito in un terreno di caccia. Lewis Hamilton scatta alla perfezione e difende la pole position al volante della sua Ferrari, mentre alle sue spalle si accende immediatamente la mischia. Charles Leclerc prova l’affondo sul compagno di squadra ma finisce per avere un contatto ravvicinato, costringendo il monegasco a un lungo taglio di chicane che gli costerà successivamente cinque secondi di penalità.

Nel frattempo, Max Verstappen sfrutta al meglio la sua Red Bull infilando Kimi Antonelli e poi Hamilton, mettendosi subito alle spalle di Leclerc.

Il valzer dei pit-stop e il sorpasso strategico in corsia box

La corsa entra nel vivo con la prima girandola di soste ai box. Charles Leclerc apre le danze fermandosi per primo tra i piloti di testa, e Max Verstappen lo segue immediatamente richiamato muretto Red Bull. Sfruttando la sosta in contemporanea e potendo contare anche sui cinque secondi di penalità precedentemente inflitti al monegasco per il taglio di curva, l’olandese riesce a uscire dalla pit lane davanti alla Ferrari, balzando così al comando della corsa, inseguito dalle Rosse.

Il caos della bandiera rossa e la riscossa di Kimi

Il Gran Premio cambia improvvisamente volto quando la direzione gara è costretta a esporre la bandiera rossa: la Cadillac di Valtteri Bottas cede alla staccata di Curva 1 finendo violentemente contro le barriere, seguita poco dopo da un altro incidente che vede coinvolto Arvid Lindblad. La griglia si ricompatta per un nuovo start da fermo.

Alla ripartenza, la tensione è palpabile. Kimi Antonelli dimostra una freddezza glaciale e una maturità che cancella la sua carta d’identità: con un sorpasso d’autore e una staccata profondissima in Curva 1, Kimi si sbarazza di Charles Leclerc e artiglia la terza posizione. Negli ultimi giri, mentre Verstappen e Hamilton danno vita a un duello rusticano per la vittoria (con l’olandese che resiste per appena sette decimi sotto la bandiera a scacchi) e Leclerc difende stoicamente la quarta piazza dal ritorno di Lando Norris, Antonelli gestisce con intelligenza la sua Mercedes.

L’apoteosi: l’Italia ha un nuovo Re

Al sventolare della bandiera a scacchi, l’urlo liberatorio e le lacrime di commozione via radio di Kimi Antonelli suggellano un trionfo leggendario. Il motorsport italiano torna sul tetto del mondo con un talento generazionale, pronto a scrivere un’era intera della Formula 1.

F1 GP Messico 2026, la classifica della Gara

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook