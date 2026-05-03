F1, GP Miami: trionfo di Kimi Antonelli. Sfuma il podio per Leclerc all’ultimo giro

Il talento bolognese Kimi Antonelli continua a stupire il mondo della F1, conquistando il GP di Miami. È la sua terza vittoria consecutiva a bordo della Mercedes. Una gara magistrale, in cui ha saputo resistere alla pressione costante delle due arrembanti McLaren di Lando Norris (secondo) e Oscar Piastri (terzo).

Domenica dai due volti, invece, per la Motor Valley. Se da un lato si festeggia il trionfo del pilota concittadino, dall’altro si mastica amaro per la Ferrari: Charles Leclerc, dopo aver accarezzato a lungo il podio e la testa della corsa, è stato protagonista di un errore proprio all’ultimo giro, derivato da vari problemi tecnici che gli hanno condizionato la corsa.

Partenza shock: Leclerc leader, Verstappen in testacoda

Allo spegnimento dei semafori, la tensione in griglia si è subito tradotta in caos. Antonelli, partito dalla pole position, e Max Verstappen sono stati protagonisti di un doppio bloccaggio alla prima staccata: il campione olandese della Red Bull si è girato precipitando in nona posizione, mentre Charles Leclerc è stato abilissimo ad approfittarne, prendendo immediatamente la leadership del Gran Premio. Nelle retrovie, scintille e contatti tra la Williams di Colapinto e la Ferrari di Hamilton.

La gara è stata congelata al 6° giro dall’ingresso della Safety Car, resa necessaria da un doppio incidente in due punti diversi del tracciato: Isack Hadjar (partito dalla pit lane per un’irregolarità al fondo) è finito a muro rompendo la sospensione, mentre un contatto tra Gasly e Lawson ha costretto quest’ultimo al ritiro.

La danza dei pit stop e la minaccia della pioggia

Alla ripartenza (giro 12), la lotta per la vetta si è riaccesa. Antonelli e Leclerc si sono scambiati le posizioni a suon di sorpassi, ma al 13° giro è emerso con prepotenza Lando Norris, capace di sfilare il ferrarista e segnare giri veloci in sequenza.

La girandola dei pit stop, complice anche l’arrivo di qualche goccia di pioggia che ha reso la pista scivolosa, ha rimescolato le carte. La Ferrari ha provato a marcare la strategia della Mercedes di George Russell fermando Leclerc al giro 22, ma il monegasco è rientrato in pista alle spalle dell’inglese. Davanti, invece, Antonelli è riuscito a scavalcare Norris dopo la sosta, ingaggiando un duello a distanza sul filo dei decimi che si è protratto per tutta la seconda metà di gara.

Il finale: la tenacia di Kimi e il dramma Ferrari

Negli ultimi dieci giri, nonostante i ripetuti problemi in scalata lamentati via radio, Antonelli ha tenuto i nervi saldi, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di riavvicinamento di Norris e volando verso la bandiera a scacchi.

Dietro al duo di testa, il finale è stato amaro per il Cavallino Rampante. Oscar Piastri, autore di una gara in crescendo, ha ricucito il gap su Leclerc soffiandogli la terza posizione. Ma il vero disastro per il monegasco si è consumato all’ultima tornata (giro 57): nel tentativo di difendersi, Leclerc si è girato finendo lungo.

Un errore fatale, probabilmente dettato da un problema tecnico. che lo ha fatto precipitare in classifica, subendo il sorpasso anche da George Russell (nonostante un’ala anteriore danneggiata in un contatto precedente) e da un claudicante Max Verstappen. Una conclusione da dimenticare per le Rosse in un weekend dominato dall’astro nascente di Bologna.

La classifica del F1 GP di Miami 2026

Posizione Pilota Numero Scuderia Gap 1 Kimi Antonelli 12 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team – 2 Lando Norris 1 McLaren Mastercard F1 Team +3.264 3 Oscar Piastri 81 McLaren Mastercard F1 Team +27.092 4 George Russell 63 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team +43.051 5 Max Verstappen 3 Oracle Red Bull Racing +43.949 6 Charles Leclerc 16 Scuderia Ferrari HP +44.245 7 Lewis Hamilton 44 Scuderia Ferrari HP +53.753 8 Franco Colapinto 43 BWT Alpine F1 Team +61.871 9 Carlos Sainz 55 Atlassian Williams F1 Team +82.072 10 Alexander Albon 23 Atlassian Williams F1 Team +90.972 11 Oliver Bearman 87 TGR Haas F1 Team +1 LAP 12 Gabriel Bortoleto 5 Audi Revolut F1 Team +1 LAP 13 Esteban Ocon 31 TGR Haas F1 Team +1 LAP 14 Arvid Lindblad 41 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 LAP 15 Fernando Alonso 14 Aston Martin Aramco F1 Team +1 LAP 16 Sergio Perez 11 Cadillac Formula 1 Team +1 LAP 17 Lance Stroll 18 Aston Martin Aramco F1 Team +1 LAP 18 Valtteri Bottas 77 Cadillac Formula 1 Team +2 LAPS RIT Nico Hulkenberg 27 Audi Revolut F1 Team DNF RIT Liam Lawson 30 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team DNF RIT Pierre Gasly 10 BWT Alpine F1 Team DNF RIT Isack Hadjar 6 Oracle Red Bull Racing DNF

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