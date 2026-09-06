F1 | GP Italia 2026, Gara: Trionfo storico di Kimi Antonelli a Monza!

L’indimenticabile trionfo di Kimi Antonelli a Monza per la Motor Valley rappresenta uno dei punti più alti mai toccati da un pilota italiano nell’era contemporanea della Formula 1: costretto a scattare dalla diciannovesima casella dello schieramento a causa della sostituzione programmata della power unit Mercedes, il diciannovenne bolognese ha ribaltato ogni legge della logica.

Con una progressione furiosa fatta di sorpassi al millimetro e un passo gara inavvicinabile, Kimi ha tagliato il traguardo davanti a George Russell e Max Verstappen, scoppiando in lacrime nell’abitacolo davanti all’invasione tricolore del Tempio della Velocità.

Pronti-via e incubo Ferrari: Leclerc sbatte all’uscita della Parabolica

L’avvio di gara ha riservato un colpo durissimo per le speranze dei tifosi di Maranello assiepati sulle tribune. Nel corso della staccata inaugurale alla Prima Variante, il contatto tra Leclerc e Hamilton ha innescato il caos, con il monegasco che ha forzato la traiettoria spedendo l’inglese oltre il cordolo e facendolo scivolare a centro gruppo.

Nel disperato tentativo di recuperare la scia della Mercedes di Russell, al secondo passaggio Charles Leclerc ha perso aderenza in Parabolica, schiantandosi rovinosamente contro le barriere di protezione. La conseguente bandiera rossa ha fermato la corsa per consentire i lavori di ripristino, permettendo al contempo ad Antonelli di capitalizzare un primo giro eccezionale su gomma dura che lo aveva già issato al dodicesimo posto.

La risalita forsennata e il duello ruota a ruota con Russell e Verstappen

Alla seconda partenza da fermo, il copione del Gran Premio è cambiato radicalmente. Mentre Verstappen scavalcava la sorpresa Gasly e si prendeva la vetta al dodicesimo giro, Antonelli ha guidato con il coltello tra i denti, sverniciando Hamilton e Piastri per agguantare la terza piazza provvisoria al giro 13.

Tra la sedicesima e la diciottesima tornata è andato in scena uno spettacolo d’altri tempi: il bolognese ha infilato prima la Red Bull dell’olandese e poi la vettura gemella di Russell, portandosi in testa alla corsa. I continui scambi di posizione tra i due alfieri di Brackley alla Prima Variante e alla Roggia hanno tenuto col fiato sospeso il muretto box.

Virtual Safety Car e staccata decisiva a tre giri dalla fine

Lo stop forzato dell’Aston Martin di Lance Stroll alla ventottesima tornata ha innescato la Virtual Safety Car, consentendo ai leader di montare pneumatici freschi. Tornato in pista in quinta piazza, Kimi ha imposto un ritmo indiavolato, liberandosi rapidamente di Gasly, Norris, di un Hamilton lungo alla prima staccata e della McLaren di Piastri al giro 37.

Con Russell al comando e forte di oltre due secondi di vantaggio, Antonelli ha martellato tempi record fino a un clamoroso 1:23.861. Dopo aver fallito un primo assalto andando lungo in frenata al 49° giro, al giro 50 Kimi ha sferrato il sorpasso capolavoro all’interno della Prima Variante, prendendosi la leadership definitiva e allungando fino a mettere oltre un secondo e mezzo di sicurezza sul traguardo.

La festa emiliana a Monza e la delusione di Maranello

La bandiera a scacchi ha sancito una doppietta Mercedes con Verstappen terzo a completare il podio, mentre la Ferrari ha dovuto accontentarsi del quinto posto finale con Lewis Hamilton, incapace di arginare la rimonta delle due McLaren di Piastri e Norris. Per Maranello una domenica amara che brucia parecchio davanti al pubblico amico.

A far festa è comunque l’intera Emilia-Romagna dei motori e Bologna: Antonelli consolida il primato nel Mondiale piloti riscrivendo la storia della F1 moderna. Diciannovesimo al via e primo al traguardo: la Motor Valley festeggia il suo nuovo fuoriclasse, capace di realizzare un’impresa destinata a rimanere leggenda.

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