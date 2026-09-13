F1 | Antonelli sempre più leader del Mondiale: vince anche il GP di Spagna! Leclerc 4°, out l’altra Ferrari di Hamilton

Il debutto del circuito cittadino del Madring nel Mondiale di F1 ha regalato 57 giri di apnea, consacrando la ottava vittoria stagionale di Kimi Antonelli nel GP di Spagna 2026. Il pilota bolognese della Mercedes ha costruito il suo successo con una condotta di gara impeccabile e cinica, sfruttando al meglio le finestre strategiche per allungare in maniera significativa nella classifica iridata (+81 punti su Russell).

Sul podio anche Max Verstappen e Lando Norris, che precedono la Ferrari di Charles Leclerc. Fuori per un problema ai freni l’altra Rossa di Lewis Hamilton. Racing Bulls a punti: Arvid Lindblad chiude in P9, 14° Tsunoda sull’altra vettura di Faenza.

F1, il resoconto del GP Spagna 2026

VSC decisiva: trionfa Antonelli

La corsa si è accesa fin dalla partenza, caratterizzata da un avvio caotico a tre tra Norris, Antonelli e Hamilton: tra tagli di chicane e posizioni restituite, Lando Norris era riuscito a mantenere il comando imprecando un gran ritmo. Alle sue spalle si è imposto Kimi Antonelli. Verstappen aveva guadagnato la P2 nel primo giro, ma avendo tagliato la prima chicane ha dovuto lasciar passare il bolognese e la Ferrari di Hamilton per evitare una penalità.

Il punto di svolta del Gran Premio è arrivato al 15° giro per l’arresto in pista dell’Aston Martin di Lance Stroll. La conseguente Virtual Safety Car ha letteralmente beffato Norris, che aveva appena transitato sul traguardo, permettendo invece ad Antonelli, Verstappen e Russell di effettuare il pit stop “gratuito”. il campione in carica ha effettuato il pit stop un giro dopo, in regime di bandiera verde, perdendo tantissimo da Kimi e Max.

Passato virtualmente al comando su mescola dura, Antonelli ha gestito con maturità il degrado e le temperature del motore nel traffico, resistendo nel finale al rientro furioso di Verstappen e dello stesso Norris. L’olandese della Red Bull ha conquistato la seconda piazza difendendosi con i denti negli ultimi giri da Norris, protagonista anche di un brivido dopo un lungo alla chicane di curva 5.

Ferrari, Madrid amara. Punti per Racing Bulls

Per la Ferrari il bilancio madrileno si chiude con un forte retrogusto amaro. La gara di Lewis Hamilton si è spenta dopo soli 7 giri. Un grave problema all’impianto frenante della sua SF-26 lo ha costretto al ritiro. Charles Leclerc, partito su gomma dura per allungare lo stint, ha guidato con grande solidità portandosi anche momentaneamente in testa alla gara; tuttavia, il passaggio alla gomma soft nei minuti finali gli ha garantito soltanto la quarta posizione finale davanti alla Mercedes di George Russell.

Segue Liam Lawson (6° con la Red Bull). 7° uno straordinario Franco Colapinto (Alpine), Oscar Piastri (8° su McLaren dopo una gara tutta in salita). Ottimi punti per Arvid Lindblad, in top 10 con la Racing Bulls. 14° il suo compagno di team Yuki Tsunoda. Domenica da incubo per i piloti di casa: Fernando Alonso 17°, Carlos Sainz ritirato. I due sono stati persino protagonisti di un contatto tra loro nelle fasi di avvio.

I risultati della gara

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