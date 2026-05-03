GT World Challenge | Gara 1, Brands Hatch: La Ferrari #50 vince tra i Pro, mentre la #51 trova la gloria in Gold Cup

Il debutto della Sprint Cup del GT World Challenge Europe a Brands Hatch regala un finale a sorpresa. La Ferrari 296 GT3 #50 di AF Corse festeggia sul gradino più alto del podio. Thomas Neubauer e un monumentale Arthur Leclerc hanno guidato la vettura verso il successo. Per il monegasco si tratta della prima vittoria in carriera nelle competizioni GT.

Verdetto ribaltato: la penalità alla Mercedes premia la Ferrari

In pista, la Mercedes-AMG GT3 #3 di Winward Racing aveva tagliato il traguardo per prima con Juncadella e Lulham. L’equipaggio aveva già ricevuto una sanzione di 5 secondi per un errore durante il cambio pilota.

Tuttavia, un Drive Through post-gara ha cambiato tutto. La direzione gara ha punito la Mercedes per aver violato le procedure in regime di bandiera gialla. Questo doppio colpo di scena ha consegnato la vittoria alla Ferrari #50, autrice di una pressione costante per tutta la corsa. La Porsche #2 di Boutsen VDS e la BMW #32 del Team WRT completano il podio della classe Pro.

Cronaca e colpi di scena: dalla bandiera rossa ai ritiri

La corsa ha vissuto fasi molto concitate. La Safety Car è entrata subito in pista, seguita da una bandiera rossa per riparare le barriere. Il contatto della Porsche #10 di Boutsen VDS ha reso necessario l’intervento. Alla ripartenza, Feller ha provato a scappare con la Porsche #80, ma un problema tecnico dopo la sosta lo ha costretto al ritiro.

Le Lamborghini Temerario GT3 hanno faticato a trovare il ritmo sul tracciato inglese e sono rimaste lontane dai vertici delle loro classi. Al contrario, Valentino Rossi ha messo in mostra una solida rimonta sulla BMW #46. Il Dottore ha chiuso in settima posizione dopo una serie di duelli intensi nel traffico.

Ferrari domina anche la Gold Cup

Il successo nella Gold Cup ha suggellato la giornata trionfale di Maranello. La Ferrari #51 di AF Corse, affidata a Mosca e Zagazeta, ha dominato la categoria. L’equipaggio ha chiuso all’ottavo posto assoluto, precedendo le McLaren di Garage59 e CSA Racing.

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