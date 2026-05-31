GT World Challenge | A Monza pole alla Mustang HRT. Frassineti 3°, Ferrari in terza fila

da Monza – È stata una sessione di qualifiche del GT World Challenge Europe in cui i riflettori erano puntati in modo speciale sui protagonisti della nostra Motor Valley. Nel Tempio della Velocità c’era infatti grandissima attesa per le Ferrari 296 GT3 di Maranello, per il debutto assoluto in Italia della nuova Lamborghini Temerario GT3 di Sant’Agata Bolognese e per i tanti talenti della nostra terra pronti a darsi battaglia.

Se la pole position assoluta per questa seconda tappa dell’Endurance Cup del GT World Challenge è andata a sorpresa alla Ford Mustang GT3 EVO #64 del team HRT, i motivi per sorridere non sono mancati: spicca su tutti lo splendido terzo posto assoluto (e pole in Gold Cup) del talento romagnolo Andrea Frassineti su Audi.

Più in salita, invece, la mattinata dei grandi marchi emiliani, con la migliore delle Ferrari, la #51 di AF Corse, aggrappata alla terza fila e un esordio decisamente in salita per le nuove vetture del Toro. Ecco i verdetti e i tempi di questa mattinata al cardiopalma.

La Mustang sorprende tutti, acuto di Frassineti in casa Tresor

L’equipaggio formato da Arjun Maini, Fabio Scherer e Thomas Drouet ha sbaragliato la concorrenza con un tempo combinato di 1:45.503, confermando l’ottimo stato di forma intravisto già nella primissima manche. A dividere la prima fila con i poleman ci sarà la Mercedes-AMG GT3 EVO #3 del Team Verstappen Racing (Juncadella/Lulham/Gounon), staccata di appena 152 millesimi ma autrice del giro più veloce assoluto in pista durante il Q2 grazie a un superlativo Chris Lulham (1:45.501).

La vera sorpresa tricolore arriva però dalla seconda fila. L’Audi R8 LMS #99 di Tresor Attempto Racing ha conquistato uno splendido terzo posto assoluto e la pole in Gold Cup, trascinata dall’ottima media del trio composto da Pereira, Lorenzo Ferrari e dal talento di casa nostra Andrea Frassineti. A completare il trionfo corale del team HRT, la Mustang #65 si è presa la quarta casella e la leadership della Silver Cup.

Luci e ombre nella Motor Valley: Ferrari sesta, Lamborghini attardate

In casa Ferrari, la giornata brianzola ha vissuto di luci e ombre. A tenere alta la bandiera di Maranello ci ha pensato la 296 GT3 #51 di AF Corse (Rovera/Nielsen/Mosca), che scatterà dalla sesta posizione (1:45.904), a 4 decimi dalla pole. Gara in salita per l’altra vettura Pro, la #50 (con Lilou Wadoux, Sean Gelael e Arthur Leclerc, quest’ultimo rallentato da un problema al transponder nel Q1), che ha chiuso 16ª, preceduta dalla Ferrari #71 di Selected Car Racing (14ª). Ottima nota dalla Bronze Cup, dove la Ferrari #74 del Kessel Racing, con Lorenzo Patrese, ha ottenuto il 21° tempo assoluto, terza di classe.

Qualifiche decisamente complesse per le nuove Lamborghini Temerario GT3, al debutto sul tracciato brianzolo. La nuova arma di Sant’Agata Bolognese ha faticato a trovare il ritmo: la migliore del lotto è risultata la #63 del TGI Team by GRT (Bortolotti/Paul/Perera), relegata in 28ª posizione a quasi un secondo dalla vetta. Ancora più indietro la #96 di Rutronik Racing, 32ª.

Drudi in top 10, Valentino Rossi tredicesimo

Per quanto riguarda gli altri beniamini del pubblico italiano, il romagnolo Mattia Drudi ha confermato il suo feeling con Monza piazzando la sua Aston Martin #10 di Comtoyou Racing al 10° posto assoluto. Qualifica solida, ma priva del guizzo decisivo, per Valentino Rossi: il “Dottore”, al volante della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT condivisa con Hesse e Harper, ha chiuso con il 13° tempo combinato (1:46.044).

Infine, la pole position nella sempre combattuta classe Bronze Cup è andata alla Mercedes-AMG #87 del Winward Racing, 17ª assoluta. L’appuntamento è ora per le ore 15:40, quando il semaforo verde darà il via alle tre ore di gara.

La classifica delle qualifiche GT World Challenge a Monza

Pos # Piloti Team Vettura Classe Tempo Media 1 64 Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO Pro 1:45.503 2 3 Daniel Juncadella, Chris Lulham, Jules Gounon Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO Pro 1:45.655 3 99 Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Lorenzo Ferrari Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II Gold 1:45.786 4 65 Finn Wiebelhaus, Eduardo Coseteng, Maxime Oosten HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO Silver 1:45.799 5 80 Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO Pro 1:45.902 6 51 Alessio Rovera, Nicklas Nielsen, Tommaso Mosca AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO Pro 1:45.904 7 48 Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Mercedes-AMG GT3 EVO Pro 1:45.965 8 10 Gilles Magnus, Robin Knutsson, Alessandro Ghiretti Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO Gold 1:45.968 9 32 Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 EVO Pro 1:45.974 10 07 Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Pro 1:45.992 11 17 Maxime Martin, Maximilian Götz, Fabian Schiller Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO Pro 1:46.010 12 2 Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO Pro 1:46.023 13 46 Daniel Harper, Max Hesse, Valentino Rossi Team WRT BMW M4 GT3 EVO Pro 1:46.044 14 71 Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch Selected Car Racing Ferrari 296 GT3 EVO Gold 1:46.044 15 59 Joseph Loake, Dean Macdonald, Marvin Kirchhöfer Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO Pro 1:46.106 16 50 Lilou Wadoux, Arthur Leclerc, Sean Gelael AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO Pro 1:46.108 17 87 Marvin Dienst, Gabriele Piana, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO Bronze 1:46.148 18 98 Augusto Farfus, Jake Dennis, Raffaele Marciello Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO Pro 1:46.199 19 5 Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO Silver 1:46.201 20 23 Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr Team RJN McLaren 720S GT3 EVO Silver 1:46.263 21 74 Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO Bronze 1:46.293 22 25 Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Ivan Klymenko Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II Silver 1:46.318 23 34 Jamie Day, Christian Krognes, Henrique Chaves natural elements by Walkenhorst Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Pro 1:46.352 24 6 Anthony Bartone, Cesar Gazeau, Aurelien Panis GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO Silver 1:46.378 25 84 Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II Pro 1:46.378 26 45 Rafael Duran, Dylan Medler, David Perel Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3 EVO Silver 1:46.411 27 111 Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO Gold 1:46.414 28 63 Mirko Bortolotti, Maximilian Paul, Franck Perera TGI Team by GRT Lamborghini Temerario GT3 Pro 1:46.440 29 66 Rocco Mazzola, Sebastian Øgaard, Ariel Levi Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II Silver 1:46.451 30 21 Kobe Pauwels, Oliver Söderström, Sebastien Baud Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Silver 1:46.469 31 52 Matias Zagazeta, Jeff Machiels, Gilles Stadsbader AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO Silver 1:46.488 32 96 Luca Engstler, Marco Mapelli, Patric Niederhauser Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 Pro 1:46.496 33 58 Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO Gold 1:46.499 34 9 Aleksei Nesov, Max Hofer, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R EVO Silver 1:46.507 35 24 Mikkel Mac, Antoine Doquin, Dennis Lind Steller Motorsport Chevrolet Corvette Z06 GT3 R Gold 1:46.519 36 998 Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO Gold 1:46.523 37 97 Riccardo Pera, Antares Au, Sven Müller Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R EVO Bronze 1:46.534 38 4 Adam Smalley, Freddie Tomlinson, Harry George Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO Gold 1:46.622 39 35 Gaspard Simon, Ethan Ischer, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Silver 1:46.700 40 60 Thomas Kiefer, Rolf Ineichen, Tim Heinemann JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 EVO Bronze 1:46.730 41 30 Ignacio Montenegro, Matisse Lismont, Amaury Cordeel Team WRT BMW M4 GT3 EVO Silver 1:46.744 42 555 Baptiste Moulin, Romain Andriolo, Lorens Lecertua CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO Silver 1:46.786 43 992 Christian Hahn, Bobby Thompson, Josh Rowledge Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO Silver 1:46.797 44 88 Carrie Schreiner, Daniele Di Amato, Gerhard Tweraser Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II Bronze 1:46.798 45 991 Robert De Haan, Darren Leung, James Kellett Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO Bronze 1:47.001 46 222 Reece Barr, Charles Dawson, Kiern Jewiss 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO Bronze 1:47.043 47 42 Ahmad Al Harthy, Javier Sagrera, Calan Williams Oman Racing by Century Motorsport BMW M4 GT3 EVO Bronze 1:47.057 48 44 Joshua Rattican, Tomas Pintos, Jayden Kelly Greystone GT McLaren 720S GT3 EVO Silver 1:47.087 49 54 Francesco Simonazzi, Angus Whiteside, Tanart Sathienthirakul Dinamic GT Porsche 911 GT3 R EVO Silver 1:47.279 50 91 Ralf Bohn, Huub van Eijndhoven, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R EVO Bronze 1:47.339 51 12 Gabriel Rindone, Tom Kalender, Mikael Grenier GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO Bronze 1:47.347 52 89 Patrick Kolb, Bashar Mardini, Alex Fontana Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO Bronze 1:47.366 53 93 Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R EVO Bronze 1:47.729 54 11 Aaron Muss, Marcelo Tomasoni, Kyle Marcelli Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Bronze 1:48.128 55 56 Giacomo Petrobelli, Lorcan Hanafin, Jonathan Adam Ecurie Ecosse Blackthorn Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Bronze 1:48.219 56 177 Alfredo Hernandez Ortega, Stephane Tribaudini, Colin Caresani Grupo Prom Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO Bronze 1:48.356 57 914 Georgios Kolovos, Lenny Ried, Stylianos Kolovos Razoon – more than racing Porsche 911 GT3 R EVO Bronze 1:48.610

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