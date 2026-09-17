10° Historic Minardi Day a Imola, il programma completo delle attività in pista e degli incontri

Nel fine settimana del 19 e 20 settembre, il cuore della Motor Valley tornerà a battere forte all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del 10° Historic Minardi Day.

Quest’anno, per l’edizione del decennale, l’evento non sarà soltanto una festa del rumore e della velocità, ma proporrà numerosi appuntamenti dedicati alla cultura e alla storia del Motorsport. Il fulcro di queste attività sarà il Museo Checco Costa, che per l’occasione si trasformerà in uno dei cuori pulsanti della manifestazione.

Historic Minardi Day 2026, le auto presenti

La lista delle Formula 1 storiche si preannuncia ricchissima, con quasi 30 monoposto attese in pista. Tra le ultime favolose aggiunte spiccano l’Ensign N177 ex Clay Regazzoni e l’Alfa Romeo 182 ex Bruno Giacomelli, che completeranno un parco auto capace di attraversare quarant’anni di storia.

I tifosi potranno ammirare capolavori dell’ingegneria come la Ferrari 312 B2 del 1971, la Tyrrell a sei ruote P34 (sia in versione /1 che /2) e numerose vetture legate alla storia di Faenza, tra cui la Minardi M189 e la PS04B. Non mancheranno inoltre le vetture di Formula 2, Formula 3, GP2 e GT storiche.

I visitatori troveranno un allestimento esclusivo con cinque monoposto storiche di Formula 1 e una mostra fotografica celebrativa dedicata ai dieci anni dell’evento. Accanto alle mostre, il museo ospiterà un ricco calendario di incontri, premiazioni e presentazioni di libri curato da autorevoli firme del Motorsport come Mario Donnini, Andrea Cordovani, Umberto Zapelloni, Giorgio Piola e Biagio Maglienti.

Incontri ravvicinati con i grandi protagonisti

Il paddock di Imola sarà gremito da grandi nomi dell’automobilismo e tecnici leggendari. È attesa la presenza del Presidente ACI Geronimo La Russa, oltre a ingegneri che hanno fatto la storia come Aldo Costa, Gabriele Tredozi e Luca Baldisserri. Con loro, figure dirigenziali storiche come Daniele Audetto, Heini Mader e Mario Isola.

Particolare attesa per il talk del sabato pomeriggio intitolato “Formula 1 – Dal Coraggio alla tecnologia. L’evoluzione di uomini, macchine e squadre dal 1970 ad oggi”, dove interverranno esperti e piloti, tra cui il campione Gabriele Tarquini. La domenica mattina, invece, si celebrerà il mito di Senna con la presentazione del documentario “Il nostro amico Ayrton”, curato da Giorgio Terruzzi.

Per vivere a pieno questa immersione nella storia dell’automobilismo, i biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e presso le biglietterie dell’Autodromo di Imola. Il prezzo è di 25,00 euro al giorno per il sabato o la domenica, mentre il biglietto dei due giorni costa 35,00 euro.

Disponibile anche la possibilità di fare una parata in pista con la propria auto domenica alle 18:00, al prezzo di 90,00 euro (ingresso compreso).

Il programma delle conferenze e presentazioni (Museo Checco Costa)

Orario Sabato 19 Settembre Domenica 20 Settembre 09:00 – 10:00 – Presentazione libro “Una Lancia nel Cuore” con R. Errani 10:00 – 11:00 Presentazione libro “Giro di pista” di Diego Alverà Presentazione documentario “Il nostro amico Ayrton” 11:00 – 12:00 Consegna del Premio Alboreto 2026 a Luca Drudi Presentazione libro “Da Niki a Kimi” di Riccardo Patrese 12:00 – 12:50 Presentazione libro “Formula Italia” di Umberto Zapelloni Gian Carlo Minardi incontra stampa e appassionati (fino 12:45) 14:30 – 15:30 Presentazione libro “Bruno Giacomelli” di Mario Donnini – 15:30 – 16:30 Presentazione libro “Crime & Motorsport” di Cordovani e Donnini Presentazione “Andrea Moda Formula: la seconda vita” con A. Sassetti 16:30 – 17:30 Presentazione libro “Michael Schumacher” di Veronica Vesco – 17:30 – 18:30 Talk “F1 – Dal Coraggio alla tecnologia” con Giorgio Piola e altri –

Il programma completo delle attività in pista

Orario Sabato 19 Settembre Domenica 20 Settembre 08:00 Apertura Paddock – Ingresso Rivazza Apertura Paddock – Ingresso Rivazza 09:00 – 09:25 Track Day – Auto Stradali Track Day – Auto Stradali 09:30 – 09:55 GT Storiche GT Storiche 10:00 – 10:25 Prototipi + GT Prototipi + GT (ore 10:00 Partenza raduno auto d’epoca) 10:30 – 10:55 F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee 11:00 – 11:25 F3 + GP3 F3 + GP3 11:30 – 11:55 F1 + F2 + F3000 + GP2 F1 + F2 + F3000 + GP2 12:00 – 12:25 Track Day – Auto Stradali Track Day – Auto Stradali 12:30 – 12:55 Track Day – Auto Stradali Organizzazione 13:00 / 13:15 Traguardo: Foto di gruppo Piloti (13:00). Pitwalk dalle 13:15 alle 13:45 Pitwalk dalle 13:15 alle 13:45 14:30 – 14:55 Track Day – Auto Stradali Track Day – Auto Stradali 15:00 – 15:25 Prototipi + GT Prototipi + GT 15:30 – 15:55 Historic GT GT Storiche 16:00 – 16:25 F1 + F2 + F3000 + GP2 F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee 16:30 – 16:55 F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee F3 + GP3 17:00 – 17:25 F3 + GP3 F1 + F2 + F3000 + GP2 17:30 – 17:55 F1 + F2 + F3000 + GP2 Arrivo raduno auto d’epoca (17:30) / Organizzazione 18:00 – 18:25 Track Day – Auto Stradali Parata auto 18:30 / 19:00 – Cerimonia Podio (18:30) / Chiusura Manifestazione (19:00) (*) Il programma in pista può subire variazioni. (**) La Pitwalk può essere cancellata in caso di ritardi.

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