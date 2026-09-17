Motor Valley
10° Historic Minardi Day a Imola, il programma completo delle attività in pista e degli incontri
Il 19 e 20 settembre l’Autodromo di Imola ospita l’edizione del decennale dell’Historic Minardi Day. Il programma completo con gli orari delle sessioni in pista e le presentazioni al Museo Checco Costa.
Nel fine settimana del 19 e 20 settembre, il cuore della Motor Valley tornerà a battere forte all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del 10° Historic Minardi Day.
Quest’anno, per l’edizione del decennale, l’evento non sarà soltanto una festa del rumore e della velocità, ma proporrà numerosi appuntamenti dedicati alla cultura e alla storia del Motorsport. Il fulcro di queste attività sarà il Museo Checco Costa, che per l’occasione si trasformerà in uno dei cuori pulsanti della manifestazione.
Historic Minardi Day 2026, le auto presenti
La lista delle Formula 1 storiche si preannuncia ricchissima, con quasi 30 monoposto attese in pista. Tra le ultime favolose aggiunte spiccano l’Ensign N177 ex Clay Regazzoni e l’Alfa Romeo 182 ex Bruno Giacomelli, che completeranno un parco auto capace di attraversare quarant’anni di storia.
I tifosi potranno ammirare capolavori dell’ingegneria come la Ferrari 312 B2 del 1971, la Tyrrell a sei ruote P34 (sia in versione /1 che /2) e numerose vetture legate alla storia di Faenza, tra cui la Minardi M189 e la PS04B. Non mancheranno inoltre le vetture di Formula 2, Formula 3, GP2 e GT storiche.
I visitatori troveranno un allestimento esclusivo con cinque monoposto storiche di Formula 1 e una mostra fotografica celebrativa dedicata ai dieci anni dell’evento. Accanto alle mostre, il museo ospiterà un ricco calendario di incontri, premiazioni e presentazioni di libri curato da autorevoli firme del Motorsport come Mario Donnini, Andrea Cordovani, Umberto Zapelloni, Giorgio Piola e Biagio Maglienti.
Incontri ravvicinati con i grandi protagonisti
Il paddock di Imola sarà gremito da grandi nomi dell’automobilismo e tecnici leggendari. È attesa la presenza del Presidente ACI Geronimo La Russa, oltre a ingegneri che hanno fatto la storia come Aldo Costa, Gabriele Tredozi e Luca Baldisserri. Con loro, figure dirigenziali storiche come Daniele Audetto, Heini Mader e Mario Isola.
Particolare attesa per il talk del sabato pomeriggio intitolato “Formula 1 – Dal Coraggio alla tecnologia. L’evoluzione di uomini, macchine e squadre dal 1970 ad oggi”, dove interverranno esperti e piloti, tra cui il campione Gabriele Tarquini. La domenica mattina, invece, si celebrerà il mito di Senna con la presentazione del documentario “Il nostro amico Ayrton”, curato da Giorgio Terruzzi.
Per vivere a pieno questa immersione nella storia dell’automobilismo, i biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne, nei punti vendita autorizzati e presso le biglietterie dell’Autodromo di Imola. Il prezzo è di 25,00 euro al giorno per il sabato o la domenica, mentre il biglietto dei due giorni costa 35,00 euro.
Disponibile anche la possibilità di fare una parata in pista con la propria auto domenica alle 18:00, al prezzo di 90,00 euro (ingresso compreso).
Il programma delle conferenze e presentazioni (Museo Checco Costa)
|Orario
|Sabato 19 Settembre
|Domenica 20 Settembre
|09:00 – 10:00
|–
|Presentazione libro “Una Lancia nel Cuore” con R. Errani
|10:00 – 11:00
|Presentazione libro “Giro di pista” di Diego Alverà
|Presentazione documentario “Il nostro amico Ayrton”
|11:00 – 12:00
|Consegna del Premio Alboreto 2026 a Luca Drudi
|Presentazione libro “Da Niki a Kimi” di Riccardo Patrese
|12:00 – 12:50
|Presentazione libro “Formula Italia” di Umberto Zapelloni
|Gian Carlo Minardi incontra stampa e appassionati (fino 12:45)
|14:30 – 15:30
|Presentazione libro “Bruno Giacomelli” di Mario Donnini
|–
|15:30 – 16:30
|Presentazione libro “Crime & Motorsport” di Cordovani e Donnini
|Presentazione “Andrea Moda Formula: la seconda vita” con A. Sassetti
|16:30 – 17:30
|Presentazione libro “Michael Schumacher” di Veronica Vesco
|–
|17:30 – 18:30
|Talk “F1 – Dal Coraggio alla tecnologia” con Giorgio Piola e altri
|–
Il programma completo delle attività in pista
|Orario
|Sabato 19 Settembre
|Domenica 20 Settembre
|08:00
|Apertura Paddock – Ingresso Rivazza
|Apertura Paddock – Ingresso Rivazza
|09:00 – 09:25
|Track Day – Auto Stradali
|Track Day – Auto Stradali
|09:30 – 09:55
|GT Storiche
|GT Storiche
|10:00 – 10:25
|Prototipi + GT
|Prototipi + GT (ore 10:00 Partenza raduno auto d’epoca)
|10:30 – 10:55
|F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee
|F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee
|11:00 – 11:25
|F3 + GP3
|F3 + GP3
|11:30 – 11:55
|F1 + F2 + F3000 + GP2
|F1 + F2 + F3000 + GP2
|12:00 – 12:25
|Track Day – Auto Stradali
|Track Day – Auto Stradali
|12:30 – 12:55
|Track Day – Auto Stradali
|Organizzazione
|13:00 / 13:15
|Traguardo: Foto di gruppo Piloti (13:00). Pitwalk dalle 13:15 alle 13:45
|Pitwalk dalle 13:15 alle 13:45
|14:30 – 14:55
|Track Day – Auto Stradali
|Track Day – Auto Stradali
|15:00 – 15:25
|Prototipi + GT
|Prototipi + GT
|15:30 – 15:55
|Historic GT
|GT Storiche
|16:00 – 16:25
|F1 + F2 + F3000 + GP2
|F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee
|16:30 – 16:55
|F.Junior + F.Italia + F.Boxer + F.Ford + F.Super Vee
|F3 + GP3
|17:00 – 17:25
|F3 + GP3
|F1 + F2 + F3000 + GP2
|17:30 – 17:55
|F1 + F2 + F3000 + GP2
|Arrivo raduno auto d’epoca (17:30) / Organizzazione
|18:00 – 18:25
|Track Day – Auto Stradali
|Parata auto
|18:30 / 19:00
|–
|Cerimonia Podio (18:30) / Chiusura Manifestazione (19:00)
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